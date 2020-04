El “Lado B” de la cuarentena: familias con hambre y una iniciativa solidaria vecinal en Parque Joly

Mariana Ojeda, una vecina de la calle Fortín Uno entre Necochea y Olavarría, organiza una colecta diaria con otros vecinos para ayudar a aquellas familias que no tienen ingresos durante este aislamiento social y obligatorio.

Según contó a La Posta, son unas 18 familias las que aportan con algún alimento para que ella pueda armar bolsas con distintos productos y poder entregárselo a otras casi diez familias que no tienen recursos para poder alimentarse. “Es gente de mi barrio que conozco que tiene necesidades. Vecinos que son changarines y que no pueden salir a trabajar. El virus sigue pero el hambre no se detiene”, manifestó Mariana.

Y agregó: “Yo hace un par de meses tomé la iniciativa de armar un grupo de Whatsapp para que las personas de mi barrio puedan vender sin necesidad de ir a otras ferias, o intercambiar cosas. Tengo contacto con casi todos los vecinos. Hemos encontrado un lugarcito en el barrio para armar mesas. Y luego se manejaban por el grupo. Incluso se intercambiaban cosas. También servía para cuestiones de seguridad”.

Además, expresó: “Sé quien trabaja quien no, quien cobra algún plan o asignación. Comenzó el tiempo de que una familia me mandó mensaje privado pidiendome harina. Una mujer que no tenía nada para darle de comer a sus nenes. Compré harina y le dejé la bolsita colgada y vino y retiró la bolsa. Y así nació todo esto”.

Mariana coloca un canasto de plástico en su cerca de madera y una mesa en la vereda. Allí, los vecinos que aportan alimentos dejan los productos y luego ella los administra para distribuirlos a cada familia con necesidades. “A cada bolsa le pongo harina, arroz, paquetes de fideos, puré de tomate, polenta, arvejas, entre otras cosas”, contó. Luego, cuando tiene las bolsas preparadas, les envía mensaje por Whatsapp a cada cabeza de grupo familiar para que se acerque a su vereda. “Les dejo la bolsa preparada y miro por la ventana hasta que certifico que la tomó y se la llevó. Y así ya llevamos varios días ayudando con mis vecinos a estas familias que en su gran mayoría tienen chicos y necesitan poder inventar algo para comer”.