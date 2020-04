Un carrero rodriguense grabó un video con un pedido para Alberto Fernández

Se llama Inocencio Angel Torres, de 46 años y oriundo de Villa Vengochea. Contó a La Posta que “desde los 8 años trabajo arriba de un carro” y denunció la crisis que, por la cuarentena, atraviesa su actividad, una de las tantas afectadas de la economía informal.

En el video, el hombre se dirige al presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador, Axel Kiciloff; y les reclama sobre lo que él considera una demora en el cierre de las fronteras.

Luego, cuenta su situación económica. “Trabajo con un carro y un caballo. El caballo es un hijo más para nosotros porque es nuestra fuente de trabajo. Gracias a él crio a toda mi familia. Ahora la policía me corre como si fuera delincuente, aunque trato de ganarme la vida. Vivo en Rodríguez y en la provincia la mayoría son todos carreros. Juntamos vidrios, cartón, chatarra. Ahora cerraron todos los negocios. Mi caballo hace varios días que está sin comer, no hay una forrajería abierta. La gente que anda con los autos 0 kilómetro me insultan y uno agacha la cabeza porque tiene que llevar la comida a sus hijos”.

También acusó a los proteccionistas de animales de no preocuparse por los caballos y al Intendente de no preocuparse por los carreros. “El caballo necesita su comida, y ya no sé que hacer”, dice. Y le dice al presidente: “Creo que su perro era importante para usted. Para nosotros el caballo es lo mismo, es lo más sagrado que tenemos. Póngase las manos en el corazón y denos alimento para los caballos de los carreros. Si el caballo no trabaja, ¿cómo le compramos alimento?”.