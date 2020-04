Una jornada de cobros como debía ser y declaraciones municipales sobre el caótico viernes

Tras el caos del día viernes que en casi todo el país terminó arriesgando las vidas de los más vulnerables, este sábado fue muy distinto y el dispositivo municipal y bancario fue mucho mejor organizado, culminando con al cobro de mucha menos gente, pero con una organización más centrada en sostener el distanciamiento social. (Foto: Miguel Villaseca)



El día viernes 3 de abril puede terminar siendo una fecha fatídica para la Nación Argentina si en vez de resolver la necesidad de cobros de los jubilados y planes sociales, termina resultando el principal vector de contagio en la población más vulnerable del país. Pero esto ya sucedió, los que debían velar por que no ocurra, no lo hicieron y en algún momento se verán las responsabilidades pertinentes. Ahora, en la urgencia, lo que había que hacer era que no se repita y esa situación se logró evitar con éxito en menos de medio día, también demostrando, que con un poco de acción preventiva, todo era evitable.

En el Municipio de Gral. Rodríguez, el dispositivo oficial generó que en cada institución bancaria (tal cual pasó en algunas localidades del país que evidentemente se percataron de lo que iba a ocurrir) hubiera una preparación desde temprano en la mañana, que aguardara a los beneficiarios parar ofrecerles una silla, un orden, una distancia entre sí y una bebida y algo para comer mientras esperaban su ingreso, con números entregados previamente.

Además, se aprovechó la circunstancia para continuar la necesaria vacunación preventiva de gripe y pulmonía, que servirá para reforzar las defensas de la población mayor de 60 años, la que más riesgo padece frente al peligroso Coronavirus que tiene al mundo en vilo. Según fuentes oficiales, 250 vacunas corresponden a las aplicadas a los abuelos en los bancos. Muchos militantes estuvieron colaborando con el trabajo dispuesto y también trascendió que gente de una iglesia evangélica fue la que colaboró con las bebidas calientes.

En el Banco Piano los cobros se realizaron por mayor cantidad de tiempo que en las demás instituciones, ya que en el Banco Provincia y el Banco Nación, fue mucho más ágil. Al culminarse, sólo restaban las filas de los cajeros automáticos. En general, la percepción social fue mucho mejor, la calma se notó y quedó claro que como se veía en TV, no se trataba de críticas infundadas, sino de un error que reconoció el propio gobierno nacional y que se prometió “que no debe volver a ocurrir”.

Mientras, este sábado, también habló en la Radio Municipal el titular local del Banco Nación, Cristian Romero, quien aseguró que el viernes atendieron más de 9 mil personas durante el día y que “se vieron desbordados”. “Pusimos el máximo esfuerzo y compromiso para sacar la situación adelante”, expresó, afirmando además que “hubo vecinos que quisieron alentar a que haya incidentes, no sé con qué fin, en el Banco Provincia (también) y en el Bnco Piano, lo lograron”.

El Intendente criticó a los bancos “por no dialogar” y dijo que el viernes fue “un golpe bajo”, pero descartó que sea tiempo para dar responsabilidades

En la Radio Municipal, conducida en edición especial por Alejandro Krewski (su director) y Eduardo Tula (conductor del programa matinal habitual), el Intendente Mauro García aseguró: “El único que puede garantizar el orden armonioso es el Estado. Los bancos entendieron que el Estado Municipal es importante, que hay que hablar y dialogar. Las instituciones tienen que entender que el único que puede grantizar que las cosas seana armoniosas es el Estado.



Ofuscado, tras la pregunta sobre sus sensaciones, dijo “Qué te parece, lo de ayer fue una exposición terrible y una situación caótica, lo vengo advirtiendo hace tres días a los que pude, la movilidad que se genera ante la búsqueda de un recurso económico necesario, por más que establezcas un sistema de fechas, mucha gente va a ir el primer día.”

Respecto de la discusión sobre el reparto de responsabilidades, que al momento no tuvo dimisiones de funcionarios de ningún ámbito, García opinó: “En este momento no hay tiempo para estar viendo quienes fueron o no. En el Banco Piano es histórico en el maltrato a los abuelos y abuelas. En esta oportunidad se vio con mayor daño. La actitud es corregir y que no vuelva a ocurrir y mejorar las condiciones posibles. El operativo va a seguir, hay que evitar por todos los medios que la gente no respete la distancia social. Vamos a tratar de fortalecer el operativo en los bancos. Lo estamos haciendo con personal municipal y voluntarios. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy intenso tratando de ayudar. Por eso lo de ayer es un golpe bajo para todos. Para los que se quedaron en casa y para los trabajadores del Estado, que estamos al pie del cañón poniendo todo para que salga bien.”