Se incorporó personal médico y no médico al Hospital Vicente López y Planes

Durante el mediodía de este lunes, 6 de abril, se realizó el acto de presentación del nuevo equipo médico y no médico del Hospital Vicente López y Planes de nuestra ciudad, en el marco de la lucha contra la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La ceremonia se realizó en el patio central del nosocomio y contó con las presencias del Intendente Mauro García, el viceministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, y el director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera, además de distintas autoridades y funcionarios locales.

En total, son 51 personas las que se sumaron a Planta Permanente del hospital interzonal ubicado en nuestro distrito, entre ellos, médicos, enfermeras, trabajadores de limpieza, médicos terapistas y de guardia. Cabe destacar que varios de ellos ya venían trabajando ad honorem y otros estaban pendientes de ingresar desde el 2019.

En este marco, tanto García como las autoridades provinciales brindaron unas palabras a los presentes. El Jefe comunal destacó: “Este es un momento particular donde debemos poner el cuerpo más que nunca, dejar todo por la salud de nuestro pueblo […] Como dice el Presidente de la Nación esta situación nos va a producir dolor, porque va a haber muertes, pero también sabemos que vamos a poder salvar vidas; este es un momento excepcional comunitario donde todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que el pueblo argentino supere esta situación con el menor dolor posible”.

Asimismo, remarcó que “de esta coyuntura tenemos que aprender y entender que lo único que nos saca adelante es la solidaridad, el trabajo en conjunto”. “Las decisiones que han tomado nuestro Presidente y el Gobernador han puesto de manifiesto la importancia del Estado que ante estas situaciones es el único que puede respaldar, de todas las maneras, que la gente no se muera y brindar salud que no pueden brindar ni los mejores hospitales construidos por el sector privado, porque hoy es el hospital público el que garantiza que todos tengamos las mismas condiciones de igualdad para ser atendidos. […] Esto quedó demostrado en el mundo, se puede tener la mejor tecnología, mucho poder económico, los mejores sistemas médicos, sin embargo colapsan ante la falta de políticas públicas; no hay nada que lo pueda frenar a este virus que no sean decisiones políticas acertadas y un Estado presente”.

En tanto, el viceministro Kreplak agradeció al personal por el esfuerzo y la valentía pero también les pidió que se cuiden. “Si ustedes caen, todo lo demás no es posible”, sostuvo.

A su vez, destacó que desde la Provincia se está haciendo todo lo posible para conseguir los insumos que necesitan para poder trabajar. “No es un problema de falta de plata. Ni el Gobernador ni el Presidente nos pusieron un límite para poder afrontar esta pandemia; la economía no va a cerrar este año, lo que tenemos que tratar de hacer es que la gente pueda estar lo mejor posible”.

Además de cuidarse, les solicitó que se capaciten día a día, que se organicen y pidan los recursos que necesiten para poder llevar adelante su trabajo porque, si bien esta es una situación de emergencia también “es un momento de reconformar el sistema de salud, que tuvo años de abandono en el mundo. Todo esto hoy nos viene a mostrar que era un error, que estaban equivocados. Que la transferencia de recursos se había hecho a las grandes multinacionales que hacen medicamentos y se destruyó al sistema de salud. Faltaban sistemas de salud, camas, hospitales, médicos, enfermeros, en Italia, España, Francia, Estados Unidos y sin duda en Argentina también. Vamos a hacer todo el esfuerzo para recuperar eso y hagamos el esfuerzo de que las cosas que se hagan bien sirvan para después, para la dignidad de nuestro pueblo, que a partir de ahora quede en la historia de la humanidad que en este momento se reconstruyó la salud pública”.

Por último, se refirió al coronavirus y el eventual pico de contagios: “Sabemos que se viene la ola. Tenemos la ventaja de que estamos un par de semanas más tarde que Europa y con las medidas que tomamos lo atrasaremos unas semanas más”.

Para finalizar, durante el acto el director del hospital Vicente López y Planes, Cristian Varela, contó que esta es la primera tanda de personal que incorpora el nosocomio y que pronto se sumarán los becados.