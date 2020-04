Concejales proponen exenciones y reducciones tributarias a comercios e industrias locales

Se trata de un proyecto presentado por el bloque de ediles de Juntos por el Cambio – Vidal Conducción -y a su vez, más afinidad con Darío Kubar- a raíz de la crisis que ha generado en el sector productivo la pandemia del coronavirus.

El día lunes 6 de abril, la edil opositora Daniela Oroño anunció en las redes sociales que presentará ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de General Rodríguez un proyecto de ordenanza para “eximir del pago de la Tasa de Seguridad e Higiene por el plazo de 120 días a partir del 1 de marzo del año 2020 a todos los comerciantes e industrias que por disposición de los poderes públicos Nacional, Provincial y/o Municipal no pudieran continuar prestando los servicios cotidianos, por no haber sido considerados esenciales y no haber obtenido una ecepción o habilitación especial para continuar su funcionamiento”.

Asimismo, propone “beneficiar con una reducción del 50% en lo que respecta a Tasa de Seguridad e Higiene a los comercios exceptuados de la suspensión de apertura”, es decir, los que continuaron con sus actividades.