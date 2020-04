El dueño de Marolio, sobre la polémica compra de alimentos del Estado: “Alguien sacó mi marca de la nueva licitación”

Victor Fera, el empresario dueño de Maxiconsumo, produce en su planta de General Rodríguez cinco toneladas mensuales de fideos, uno de los productos en los que se detectaron precios más altos que los que abundan en el mercado en la compra que hizo el Ministerio de Desarrollo Social. “Con lo que el Estado pagó de más en los últimos años, tendría alimentos para un año”, dijo.

Aún siguen los coletazos de la polémica compra de alimentos que hizo el Estado Nacional y cuyos precios fueron publicados este lunes 6 de abril en el Boletín Oficial. La compra masiva se hizo para asistir a familias necesitadas en el marco de la emergencia del coronavirus y allí se detectaron productos a precios más altos que los que se encuentran en el Estado.

Pagará el aceite de 1,5 litros a $166,58 (cuestan $121 en Precios Cuidados), el kilo de azucar a $75 (la marca Ledesma lo ofrece a $59), entre otros. Sin embargo, el dato que indignó a Victor Fera, el dueño de la cadena Maxiconsumo y de la marca Marolio, cuya planta está ubicada en Rodríguez, es el precio que pagará por los fideos: $42 el paquete de medio kilo.

“El precio es una barbaridad, una estafa. Hoy nosotros vendemos los fideos a $28 por 500 gramos y son de mejor calidad que el que compró el Estado”, le dijo a Infobae. Y en declaraciones a El Destape, manifestó: “Cuando me desayuné con lo de la licitación me agarró mucha indignación. A Daniel Arroyo lo conozco y no tengo dudas de que es una persona de bien. Espero no equivocarme. Pero alguien en el Ministerio de Desarrollo Social hizo mucho daño”.

Además, expresó: “En diciembre yo le vendí al Estado a 24 pesos porque me llamó Arroyo y me pidió si le podía mandar mercadería porque estaban desabastecidos. Nosotros no licitamos, pero hicimos una excepción y entregamos la mercadería a ese precio. Ahora alguien, que seguro no es Arroyo, limitó mi marca en la nueva licitación. Hay que buscar al culpable y detenerlo porque hace quedar mal a Daniel Arroyo, al Presidente y a todo el peronismo”.

Y continuó: “Si hay grupos económicos que están acostumbrados a hacer eso, que el Estado les compre directamente a las empresas. Con el Gobierno anterior (Mauricio Macri) licité tres veces, gané las tres y me costó un huevo cobrar. La mafia no viene de hoy, viene de hace años. No permiten licitar a las empresas serias”.

Fera dijo que luego de leer las noticias sobre los precios que se autorizaron en las licitaciones, llamó por teléfono al ministro Arroyo. “Lo llamé porque esto ensucia al Presidente y en este momento lo tenemos que defender. Tiene que haber gente honesta a su alrededor, tampoco se le puede echar la culpa de todo al ministro”.

Y contó que le ofreció formar parte de una comisión especial dentro del Ministerio que analizará los precios que se pagaron en las licitaciones durante los últimos años: “Con lo que el Estado pagó de más en los últimos años, tendríamos alimentos para un año”.

Por último, sobre los argumentos que explicaron el pago de precios superiores al mercado por factores como la urgencia y las grandes cantidades solicitadas, cerró: “Son excusas. No hay argumento que tape nada. Cuando acudieron miles de personas a abastecerse a los mayoristas no hubo problemas y pudimos cumplir con el abastecimiento”.