Jugadores de Atlas se expresaron sobre los días de cuarentena sin actividad futbolística

Se trata del capitán Santiago Correa y los mediocampistas Kevin González y Aaron Fernández, quienes se refirieron a la inactividad y cómo esto los afecta en sus carreras.

La pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a frenar el fútbol en casi todo el mundo y generó un montón de otras restricciones. No obstante, este aislamiento social, preventivo y obligatorio es una etapa muy difícil en las carreras de los deportistas y futbolistas, tanto para los que recién empiezan como para los que están llegando a su fin, debido a que la inactividad les puede afectar tanto en lo físico como en lo mental.

Al respecto se refirieron tres jugadores del Club Atlético Atlas: Santiago Correa (capitán del plantel), Kevin González – quienes dialogaron con el medio Solo Ascenso- y Aaron Fernández.

“Es algo que nos pega a todos. Nosotros estamos acá en casa, con mi familia, tratando de cuidarnos. Yo tengo mi negocio y tengo que ir obligadamente, pero tratamos de cuidarnos lavándonos las manos, sacándonos las zapatillas una vez que entramos al hogar y tratando de hacer todas las cosas para que esto se pase rápido y podamos volver cada uno a nuestras vidas”, expresó el experimentado Correa, quien también se refirió al trabajo físico: “El profe nos mandó una rutina para hacer. Obviamente que es muy difícil porque no se puede salir a la calle, pero acá en casa tengo la máquina de correr y alguna bici. Trataremos de movernos un poco y no quedarnos tanto tiempo parados por las dudas”.

Por otra parte, González, sostuvo: “Estamos llevándola como podemos. Nos mandan una rutina todos los días y trato de hacer todos los trabajos, aunque no es lo mismo entrenar cada uno por su cuenta, pero sirve para no perder el ritmo”. Asimismo, se refirió a la incertidumbre que hay sobre la continuidad del Torneo Clausura, del cual el Marrón es líder: “Se habló poco y nada sobre esto en el plantel. A mí particularmente me gustaría terminar el campeonato y si nos toca ascender a nosotros que sea realmente como tiene que ser”.

Por último, Fernández realizó un posteo en su cuenta personal de Twitter, donde afirmó lo siguiente: “En este momento te das cuenta lo feliz que somos corriendo atrás de una pelota. Es lo que nos hace feliz, por más buenos o malos momentos que tengamos”.

Por el momento, el equipo dirigido por Néstor Retamar está puntero e invicto en el Clausura con 16 puntos sobre disputados. El Guerrero ganó cinco partidos y empató uno, además convirtió 12 goles y apenas recibió un tanto.