El primer caso de coronavirus de Rodríguez es una joven empleada de una farmacia

Se trata de Brenda Russel, una joven de 27 años que es empleada de Farmacia Banez, ubicada en Presidente Perón al 200. Está internada en la Clínica Centro.

Pese a la estigmatización frecuente a la que gran parte de la sociedad somete a los infectados en el marco de esta pandemia, la chica tomó la valiente decisión de confirmarlo en su cuenta de Facebook para evitar la desinformación y que, como el virus, no se propaguen rumores y comentarios dañinos. “No tuve la suerte de quedarme en casa haciendo la cuarentena. Tuve que ir a trabajar y no sé en qué momento ni de quién me pude haber contagiado”, escribió.

Y agregó: “Me siento bastante bien, la tos va bajando muy de a poco. Es muy importante sentirse bien mentalmente y emocionalmente”.

Pese a la escasa información que brindaron las autoridades en el video difundido desde la Municipalidad en el que el Intendente y dos funcionarios confirmaron el caso, La Posta pudo averiguar que la joven realiza tareas administrativas en la farmacia y no atiende al público. Se encuentra internada en la Clínica Centro.

Desde su entorno confirmaron a este medio que Brenda vive sola y ni ella ni su familia viajaron al exterior. Y aunque sus parientes no han presentado síntomas, las autoridades les habrían indicado que permanezcan aislados.

También se supo que la joven estaba con licencia médica desde el 22 de marzo pasado por síntomas gripales. Como medida preventiva, también se habría tomado la decisión de aislar al resto de los trabajadores de la farmacia (ninguno habría presentado síntomas al momento) y cerrar el local. Más allá de eso, todos sus pacientes (incluídos los de PAMI e IOMA con tratamientos especiales) podrán acceder a sus medicamentos dado que el Colegio de Farmacéuticos local desplegará a otros colegas para cubrir esa demanda.