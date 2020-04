Se confirmó el primer caso de Coronavirus en Gral. Rodríguez

El Municipio, de manera sorpresiva y sin muchos detalles, salió a comunicar de manera muy escueta la novedad. Desde pasado el mediodía circulaban mensajes respecto del caso. Ahora la paciente habría informado su condición.

Tras una semana donde día a día se confirmaba que en la ciudad sólo habían casos sospechosos y descartados, finalmente este domingo 12 de abril se oficializó el primer examen positivo por Covid-19 y pertenece a una joven de la ciudad.

Su nombre sería Brenda y es empleada administrartiva en una farmacia de la ciudad. Estaría hace días esperando en aislamiento el resultado, el cual habría llegado en las últimas horas.

La desconfianza social crecía en la ciudad en estas horas y había mucha gente con distintas líneas de rumores de supuestos casos positivos, mientras que oficialmente no partía otra información. Vale aclarar que el gobierno municipal decidió salir directamente a las redes con esta información incompleta y no avisó a los medios previamente, de modo que es complejo aún conocer si todos los detalles que eran rumores de esta tarde (como hubo rumores de muchos días atrás), son o no parte de este caso confirmado.

Lo saliente de las declaraciones:

En el video, el Intendente Mauro García confirmó el primer caso de coronavirus junto a la subsecretaria de Desarrollo Social, Mariana Galván, y el titular del área de Salud, Gustavo Tummino.

El mandatario le cedió la palabra a la funcionaria, que dijo: “Dentro de la Región Sanitaria VII que está compuesta por siete distritos a los que pertenecemos, veníamos Las Heras y nosotros sin casos positivos. Hoy nos tocó a nosotros. Las medidas asistenciales y preventivas que se han llevado adelante nos han dado tiempo para las estrategias necesarias para mitigar la pandemia en nuestro distrito”.

Luego, Tummino explicó el caso: “Es una vecina joven, sin complejidades, que tiene buen estado general. Está cumpliendo su aislamiento y tratamiento en condiciones correctas, y que ya están en marcha los trabajos para la contención epidemiológica alrededor de cada uno de estos casos que vayan surgiendo”.

García, en tanto, enfatizó: “Continuamos elaborando todas las estrategias de salud pública que están a nuestro alcance pero es necesario recordar que hay que tomar todas las medidas de prevención. Lo que abunda no molesta, la utilización de barbijos o tapabocas, lavado de manos permanente, el uso de alcohol en gel cuando no podemos usar jabón, y el distanciamiento social que es la única vacuna para que este virus no se siga transmitiendo. No solamente el distanciamiento físico sino el cumplimiento de este Aislamiento Social y Obligatorio. Que seamos más respetuosos los rodriguenses de ese aislamiento, que tengamos más precauciones a la hora de tener que salir o hacer alguna actividad que quizás sea inncesesaria. Asumimos el compromiso como gestión de garantizar que la salud pública va a estar a la altura de las circunstancias para mitigar esta pandemia”

Por último, cerró: “No se trata de que no haya casos en la ciudad. Los va a haber, sabemos que así va a ser, porque nuestra región está teniendo gran cantidad de casos. Pero si nosotros tenemos el sistema de salud adecuado, y los vecinos toman consciencia y siguen las medidas preventivas, esta situación va a ser más llevadera y nos producirá menos dolor”.

Y adelantó que “daremos a conocer mañana un decreto del Estado Municipal” en concordancia con las decisiones administrativas a nivel nacional “para que todos los vecinos conozcan cuáles van a ser las restricciones que vamos a tener”.

El video oficial: