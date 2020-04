Una familia pide que se investigue la muerte de un preso en la Comisaría Primera

Por Nazareno Barroso, un hombre de 30 años que estuvo cerca de un mes y medio detenido. A la familia le entregaron un documento que indicaba que había fallecido de un paro cardíaco, pero en su cuerpo detectaron hematomas y heridas cortantes, y creen que fue asesinado.

Barroso fue detenido el 31 de enero pasado por una denuncia por violencia de género de parte de su pareja. Estuvo en la Comisaría Primera hasta la noche del 13 de marzo cuando las autoridades notificaron a la familia de su muerte. Si bien les indicaron, mediante un acta, que se trató de un paro cardíaco, sus familiares reclaman que se investigue dado que en su cuerpo hallaron hematomas y heridas cortantes y creen que su muerte se debió a un homicidio.

La hermana de Barroso dialogó con La Posta y contó que ni bien fueron notificados se dirigieron al Hospital Vicente Lopez y “nos dijeron que nunca había estado ahí, a la morgue no había llegado, y de ahí nos fuimos a la Comisaría donde nos dijeron que había muerto de un paro cardíaco”. Pese a que en el pasado había tenido antecedentes de ingesta de drogas y alcohol, según declaró formalmente la madre, ésta remarca que “no tenía ninguna enfermedad crónica ni otros inconvenientes de salud”.

Su hermana, por su parte, relató: “Al día siguiente lo velamos y pudimos ver todas las heridas que tenía. Lo revisamos, tenía una puñalada en el costado del hígado, rodillas peladas, puñalada en la panza, talones pelados, brazos moretoneados, cuello marcado, cabeza lastimada. Que no me vengan con que las marcas eran por la autopsia. Nos dijeron que a las 21.15 que murió el, fuimos a la 1 de la madrugada y no estaba en el hospital. No sabemos donde estuvo el cuerpo”.

El caso también fue difundido por el Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura de San Martín (de donde es su familia), perteneciente a la Comisión Provincial por la Memoria. Un sociólogo de dicha institución, Gustavo Segovia, le dijo al medio De Norte a Norte que “es tan evidente que no debería quedar impune este caso”.

La madre de Barroso realizó una presentación judicial para que se investiguen los causales de la muerte del joven e interviene la UFI N°10 de General Rodríguez. “Nos dijeron que iban a levantar nuevamente el cuerpo, que está enterrado en el cementerio de San Miguel”, dijo la hermana del fallecido.