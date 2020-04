Hacinamiento y riesgo de contagio: la postal de esta mañana en el tren Sarmiento

El dirigente gremial ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero publicó una foto de un vagón del tren repleto de pasajeros. Esta semana trascendieron otras imágenes de amontonamiento de gente en horas pico.

En la imagen (publicada a las 10.24 horas en Morón) que difundió Sobrero en Twitter se puede ver que, pese a que muchos pasajeros tienen barbijos, no hay lugar para mantener distancia social y el riesgo de contagio es muy grande.

Si bien la normativa del transporte público indica que las formaciones sólo pueden funcionar con pasajeros sentados, uno por cada fila de asientos, “esto es muy difícil de controlar porque cada vez hay más gente en las calles”, manifestó Sobrero a BAE Negocios. Y agregó: “”Estamos haciendo todo lo necesario para que puedan viajar bien y seguros, estamos todo el tiempo limpiando”, garantizó el dirigente sindical, pero subrayó que lograr cumplir con las medidas de higiene y de control del flujo de personas que utilizan este servicio “depende de cuánta gente viaje”.

Además, remarcó: “El 40% de los trabajadores trabajan en negro, y si no salen a trabajar no comen por más que sepan que se están arriesgando. Tienen que salir a trabajar para llevar la comida a la casa. La única alternativa es que viaje menos gente”.

Por eso desde la Unión Ferroviaria proponen crear un fondo de urgencia que permita cubrir desde el Estado los sueldos de los trabajadores no registrados para que no se vean en la encrucijada de salir de sus casas con el riesgo de infectarse o cumplir la cuarentena sin posibilidad de generar ingresos necesarios para vivir. Y Sobrero aseguró que los recursos saldrán de “los impuestos a las grandes empresas, el no pago de la deuda externa. Es tomar una acción muy importante en un momento muy crítico. Si no, la plata de otro lado no sé de donde va a salir”.