Sesiones en el Concejo Deliberante: una cuestión que divide a la Oposición

Mientras uno de los bloques de Juntos por el Cambio pide que se retome la actividad en el cuerpo deliberativo, el referente del otro expuso que no es prioridad y que “no es momento de buscar el pelo en el huevo”.

La actividad en el Concejo Deliberante es un tema que hoy divide a la Oposición a nivel local y que profundiza la ruptura de las dos líneas de Juntos por el Cambio en Rodríguez.

Mientras el bloque presidido por Francisco Pin e integrado por María Klajnberg, Carla Cazzaniga, Fabián Polverini y Omar Caballero pide sesionar por teleconferencia, el otro bloque denominado “Vidal Conducción” publicó una carta de su referente, el ex intendente Darío Kubar, en el que éste manifiesta que eso no es una prioridad dadas las circunstancias que se viven a raíz de la pandemia del Covid-19.

El proyecto del grupo de ediles opositores conducidos por Pin, que este martes 14 tuvieron una reunión por teleconferencia a través de la aplicación Zoom, pide que se utilice esa misma plataforma para las reuniones de comisión y sesiones extraordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

El proyecto indica que las sesiones deberán ser grabadas para la realización de respectivas actas de sesión y que “las votaciones se realizarán verbalmente y levantando la mano de forma simultánea a los fines del debido registro de los votos de los concejales”.

Además, destaca que “ante cualquier divergencia planteada por un concejal sobre la posible inaplicabilidad del reglamento del cuerpo a causa de la modalidad dispuesta en el presente decreto, la misma deberá someterse a votación del Concejo en la sesión por videoconferencia para su aclaración”.

Por último, pide que “las sesiones podrán ser transmitidas en directo en la medida que las posibilidades técnicas así lo permitan. En caso de no resultar posible deberán subirse a los canales habituales de transmisión con posterioridad a las mismas”.

“No existe impedimento alguno para que se permita, tomando los resguardos de seguridad que fuesen necesarios, la posibilidad de volver a sesionar. En un Estado de Derecho como el que vivimos, la salud de las instituciones también debe garantizarse“, expuso el bloque de Juntos por el Cambio en un comunicado publicado el domingo 12 de abril.

En tanto, es otra la postura del bloque “Juntos por el Cambio – Vidal Conducción”, integrado por Marcelo Basilotta, Natalia Ruiz, Daniela Oroño, Laura Coratti y encolumnados detrás del ex Intendente y referente, Darío Kubar, quien escribió una carta que fue publicada por la cuenta de Facebook del bloque.

En ella, Kubar expresó que para él no es una prioridad que se retomen las sesiones en el recinto. “Estoy leyendo y viendo muchas publicaciones de nuestro sector Político respecto a la necesidad de Sesionar tanto sea en el Congreso Nacional, en las diferentes Legislaturas Provinciales y por supuesto en nuestros Concejos Deliberantes.Es verdad que la Salud republicana tiene que conservarse pero creo que nunca estuvo enferma, lo vemos a diario en el diálogo directo del Presidente de la Nación con los distintos actores de nuestro Partido , o sea Oposición con Oficialismo Juntos coordinando lo único prioritario hoy, vencer a este Virus que MATA ,si mata y no distingue edad ni sexo ,si bien ataca a nuestros mayores de tercera edad con más daño también lo hace con todas las demás edades“, manifestó.

Y agregó: “No es fácil estar hoy ejerciendo el Poder Ejecutivo , tomar decisiones en este contexto implica muchas veces tener que decidir situaciones quizás no deseadas pero absolutamente necesarias y para peor los tiempos de esta enfermedad no esperan, atacan certeramente en una población muchas veces indefensa y que no tiene como cumplir con la Cuarentena. Por eso no es momento de buscar el Pelo en el Huevo ,ya vendrán los tiempos de las preguntas, los replanteos y las explicaciones, ahora hay que estar Juntos cada uno desde su lugar y haciendo lo que podamos para colaborar y tratar de ayudar a quienes están pasando momentos de angustia y desesperación, que son muchos porque vienen de una Argentina que los posterga hace años y nosotros tenemos una enorme Responsabilidad de que esto sea así, el virus simplemente desnudo una realidad que muy pocos querían ver“.

