Dos rodriguenses varadas en India piden ayuda para volver al país

Son una joven de 21 años y una mujer de 40, aunque hay varios argentinos más que se encuentran en el país asiático, el segundo más poblado del planeta con 1300 millones de habitantes. Denuncian discriminación de los indios y temen por el incremento de casos de coronavirus allí.

Sofía (21) se encuentra en Nueva Delhi, la capital de India, desde mayo del año pasado, cuando viajó por un trabajo para una compañía de eventos por su formación y su carrera como bailarina. Su contrato, según contó, vence en abril y la empresa se hace cargo del departamento donde ella actualmente se encuentra viviendo.

Como a todos los argentinos en el exterior, ella también remarca que se agotan los recursos económicos y la incertidumbre crece cada vez más respecto del tiempo que pasará en tierras asiáticas. “Uno estira lo más que puede el dinero pero lo peor es no saber hasta cuándo tendrá que hacerlo”, dijo a La Posta.

“Estamos en contacto con la embajada pero no sabe darnos ningún dato certero por el momento ya que el gobierno desde buenos aires no brinda respuesta alguna. Aunque sea una fecha o data que nos oriente a como seguir. Somos 250 varados aproximadamente”, comentó. Y agregó: “Salgo lo menos posible de mi departamento, en las calles la discriminación de la gente es muy fuerte con los extranjeros, te miran mal y te tratan igual. Y la Policía hace abuso de autoridad constantemente. Además, los casos de coronavirus aumentan y el sistema de salud aquí no es bueno, y no se prioriza a los extranjeros en una situación como esta”.

Laura (40), por su parte, viajó en febrero pasado por turismo junto a otros 7 argentinos. “Vinimos para hacer un peregrinaje espiritual. Salimos de la Argentina el 9 de Feberero del presente año, en ese momento poco se hablaba sobre el COVID-19 y por parte del Gobierno Argentino no había ningún aviso o alerta para no salir del país ya que claramente en el panorama no estaba previsto todo lo que hasta el día de hoy se ha venido dando”, dijo.

Y agregó: “Inicialmente el regreso que teníamos era el 24 de marzo, pero dos días antes del vuelo lo cancelaron. Allí empezó toda la ansiedad. Los indios ya empezaban a ponerse xenofóbicos y nos gritaban en las calles ‘coronavirus’ rechazándonos y burlándose y sinceramente es difícil recibir ese tipo de tratos. A nivel salud en India son precarias las condiciones en los hospitales y exclusivamente atienden aquellos que presentan síntomas del virus, por lo que también se convirtió en un tema delicado. Hoy por hoy no contamos con ningún resguardo de salud si alguno de nosotros llega a adquirir alguna enfermedad diferente, por ejemplo, acá es muy común el Tifus y la Malaria, entre otras”.

Laura se encuentra viviendo en Vrindavan, una ciudad de unos 63.000 habitantes (según censo de 2011) en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, a unos 160 kilómetros de Nueva Delhi. “El lugar en el que nos encontrábamos no nos recibió más por motivos de seguridad y órdenes del gobierno de India, así que tuvimos que salir literalmente corriendo a la expectativa de como seguiríamos. Pudimos encontrar un lugar para quedarnos, sin embargo no sabemos hasta cuando podremos estar acá, pero los recursos económicos se van acabando ya que tenemos que costear gastos extras de alojamiento y alimentación que claramente no teníamos previstos para esta situación, pues no era de esperarse que fueran 2 meses o quizás más los que tengamos que quedarnos acá. Estamos cumpliendo con el aislamiento y todas las medidas preventivas hace mas de un mes. Y el Gobierno de India declaró Cuarentena hasta el 3 de Mayo, asi que seguimos a la espera”, manifestó.

Y añadió: “Hace unas semanas pudimos re-programar el regreso a la Argentina para el 21 de mayo, sin embargo faltando más de un mes para ello el día de ayer recibimos el aviso de una nueva cancelación del vuelo, dejándonos en incertidumbre nuevamente. En este mes de aislamiento hemos estado comunicándonos con cancillería, consulado y embajada pero no saben darnos respuestas certeras de nada. No nos quieren repatriar, y no estamos pidiendo que sea gratis, ya que no lo es, pero al menos que si no lo van a hacer que nos brinden algún tipo de ayuda económica. Pues es deber del Estado ayudar a sus ciudadanos cuando están obligados por ellos a no volver, ya que nuestros vuelos fueron cancelados por falta de autorización desde Argentina para ingresar y en los pocos vuelos comerciales que pudieron salír desde India se aprovecharon de la situación y cobraban entre 2 mil y 3 mil dólares por persona, un precio que literalmente se sale de las manos y es poco accesible para muchos de nosotros, inclusive conocimos casos de compatriotas que compraron tickets de esos vuelos y aún así después también se los cancelaron y perdieron el dinero y la posibilidad de retornar a sus hogares”.

“Actualmente estamos alojándonos en una casa de huéspedes, o guest house, acá en Vrindavan suelen haber en diferentes Ashrams (casas de meditación y enseñanza hinduista religiosa y cultural donde el maestro convive con los alumnos). Actualmente no podemos recibir ayuda económica desde Argentina de parte de familiares, por que por ser extranjeros no nos permiten retirar dinero ni nos cambian dolares, pero estamos administrando los pocos recursos que nos quedaron y se nos están agotando. Las ayudas económicas que en pocas oportunidades han dado desde el consulado nos han sido negadas”, cerró Laura.

Un video de una argentina varada en India: