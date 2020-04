Conflicto gremial en el Molino Loma Blanca: reclaman la regularización de trabajadores no registrados

Se trata de 20 empleados estibadores de harina que, según el gremio que los nuclea: la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA), “trabajaban en negro” y no son reconocidos por la empresa.

En diálogo con La Posta, Daniel Hernán Britos, secretario general de la seccional local de UOMA contó que el conflicto lleva ya un par de semanas. Se originó a raíz de un control en plena cuarentena en el que se detuvo a un camión que transportaba harina de la empresa y allí se habrían detectado las irregularidades.

“Los camiones no estaban en reglamentación, estaban pasados de kilos. Al abrirlos, la gente del Municipio encontró a cuatro muchachos arriba del camión, asustados. Llamaron al dueño, dijo que no los conocía, pero había emitido unos permisos para que viajaran y pudieran circular”, dijo. Y agregó: “Los chicos cobraban $1700 por día, en negro. El transportista no está contratado por la empresa, le factura sus servicios”.

Los trabajadores, que aún no fueron reconocidos por el dueño de la empresa ubicada dentro del predio del Parque Industrial de General Rodríguez, se manifestaron frente a la Secretaría de Empleo municipal que funciona allí durante la primera semana desde que se quedaron sin su fuente de trabajo. El gremialista Britos manifestó que la empresa tampoco cumplía las normas sanitarias de distanciamiento social y prevención de salud por el contexto de la pandemia de Covid-19.

Desde la UOMA General Rodríguez, Britos redactó una carta formal en la que notificó al dueño de Loma Blanca el personal faltante en distintas áreas y pidió que se regularice la situación laboral de los trabajadores no registrados, encargados de la descarga de bolsas de harina. El representante sindical también dijo que “mantuve contacto con el secretario de Empleo, Matías Magnino, y el secretario de Producción, Diego Nasser”. Y también notificó al Ministerio de Trabajo que ya generó un expediente y que “se está evaluando en La Plata, pero necesitamos que esto se resuelva por las familias de los trabajadores que necesitan comer”.