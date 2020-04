El Intendente realizó un posteo en Facebook en el que además mencionó los “seis casos de coronavirus” y el resultado negativo que ya se sabía de la primer paciente rodriguense con Covid-19, Brenda Russel. Su publicación fue en la tardenoche del domingo 26 de abril y, casi 24 horas después, se confirmó la recuperación de ella y de la médica que estaba internada en el Hospital Austral.

En su texto, además, agradeció “al personal policial y de seguridad, al personal de salud y tránsito, al personal de obras y servicios públicos y recolección de basura, al personal administrativo por estar siempre, por entender que de esta contingencia salimos entre todos y todas“. Y resaltó la construcción en tiempo récord del nuevo complejo hospitalario para contener el pico de contagios de coronavirus.

Palabras del Intendente Mauro García:

Quiero en primer lugar trasmitirles mi agradecimiento por el esfuerzo y comprensión frente a esta situación excepcional que nos ha exigido estar en este aislamiento social, preventivo y obligatorio. La situación en nuestra Ciudad es la que conocen diariamente en el informe que cada día aproximadamente a las 20 horas entregamos, en el cual se han detectado seis casos positivos de Coronavirus que evolucionan muy bien e incluso uno de ellos ya ha negativizado lo cual nos produce una profunda alegría. De todas maneras nuestra región y sobre todo la pertenencia a un conglomerado de gran número de personas y la circulación comunitaria del virus nos exige seguir profundizando y manteniendo las medidas preventivas. Se que esta situación preocupa y no desconozco el sufrimiento de familias que aún no pueden trabajar y de aquellas que en este tiempo han tenido escasos o nulos ingresos, en ellos también industrias y comercios de nuestra ciudad que no han sido alcanzados por el DNU y permanecen cerrados absorbiendo gastos que día a día se les hace más cuesta arriba poder resolver. Todos y todas queremos que esta situación termine lo antes posible y volver a la normalidad. El esfuerzo que hemos realizado es mucho y cada decisión que tomemos será en algunos casos algunos antipática pero tiene que ver con cuidar y cuidarnos para no lamentar muertes innecesarias. Es por ello que en nuestra ciudad CONTINUARÁN LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS TAL CUAL LO VENIMOS HACIENDO Y NO SE HABILITARÁN LAS SALIDAS DE ESPARCIMIENTO DE UNA HORA A 500 METROS DEL DOMICILIO. Lo he dicho antes y lo sostengo, no hubiese sido el deseo que me tocara gobernar justo en esta contingencia que sacude al mundo, pero es así, y nos hemos preparado y seguimos preparándonos para proteger y cuidar a los Rodriguenses. El sistema de salud público se ha reforzado con un nuevo Hospital construido en apenas 18 días gracias al esfuerzo de las industrias locales, estamos fortaleciendo nuestro Hospital Vicente López y Planes y el Baldomero Sommer, trabajando fuertemente en la estrategia de Atención Primaria de la Salud y asistiendo socialmente. Agradezco a cada una y uno de Ustedes, por quedarse en casa, al personal policial y de seguridad, al personal de salud y tránsito, al personal de obras y servicios públicos y recolección de basura, al personal administrativo por estar siempre, por entender que de esta contingencia salimos entre todos y todas. Estamos más cerca, estamos más preparados, solo les pido que nos ayuden tomando conciencia, cuidando a la comunidad de riesgo los y las adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades pre existentes cardiacas o respiratorias. Que terminen un gran domingo.

MUCHAS GRACIAS.

Firma: Mauro S. García, Intendente Municipal.