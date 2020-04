El goleador de Atlas calificó de “difícil y duro” el entrenamiento durante la cuarentena

Se trata de Sebastián Ybares, quien lleva convertidos cinco goles para el Marrón en la temporada 2019/2020.

El Club Atlético Atlas es el puntero del Torneo Clausura 2020 de la Primera D y uno de los mejores en la tabla general. En declaraciones al medio Solo Ascenso, su goleador, Sebastián Ybares, expresó sus sensaciones sobre el parate general del fútbol y cómo viene llevando el mes de aislamiento social preventivo y obligatorio: “Trato de ponerle la mejor onda y positivismo a toda esta situación. Espero que pase el tiempo para que volvamos a entrenar con mis compañeros, que es lo que más se extraña”.

Sobre las prácticas en su domicilio, el atacante deslizó: “Es muy difícil, hay días que me levanto y la motivación es cero. Es duro entrenar solo, con poco espacio y con muy pocos elementos. Uno se las ingenia y le pone onda acordándose de que esto tarde o temprano volverá todo a la normalidad, porque si me pongo a pensar que se alarga no te dan más ganas de entrenar así”.

Además, fue consultado por su momento personal, sobre el cual afirmó: “Me siento muy bien. El técnico y mis compañeros me dan la confianza y eso es muy importante. Creo que el equipo tiene un poder ofensivo muy grande y muy buenos jugadores, eso lo hace más fácil siendo delantero. A mí me toca la parte más fácil que es empujarla o terminar alguna que otra jugada, de lo demás se encargan ellos”.

Por último, contó las claves de este gran momento del Guerrero en el Clausura: “La clave está en el sacrificio, humildad, convencimiento y compañerismo. La mayoría de este plantel viene de clubes de la D menores que Atlas y es por eso que el plantel tiene hambre de seguir creciendo. Tenemos un poder ofensivo muy bueno y defensivamente se vio reflejado que no nos hicieron goles en lo que iba del campeonato. Entonces creo que es un buen equipo que tiene el objetivo claro y quiere lograr el ascenso que tanto viene buscando el club”.