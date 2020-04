Informaron las opciones para que personas electrodependientes cuenten con servicios en forma gratuita

En el contexto de la pandemia de COVID-19, el Ministerio de Salud de la Nación anunció una serie de alternativas para que quienes lo necesiten puedan inscribirse en el registro.

Ante el panorama actual por la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social preventivo y obligatorio, el Ministerio de Salud de la Nación informó el lunes 27 de abril las distintas opciones disponibles para que las personas que lo requieran puedan inscribirse al Registro de Electrodependientes y obtener así la provisión gratuita de luz en el domicilio y el equipamiento que asegure una provisión de energía continua y estable en el caso de alteración del suministro regular.

El formulario digital se puede descargar para completar en el siguiente vínculo: www.argentina.gob.ar/inscribirme-en-el-registro-de-electrodependientes-por-cuestiones-de-salud. El paso siguiente es presentarlo en Avenida Rivadavia 875, 2º piso, de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas y de 14:00 a 16:30, con la correspondiente referencia; también se puede enviar la información y hacer consultas al correo electrónico documentació[email protected] o comunicarse telefónicamente al 5365-8340 – internos 2001 y 2002, o al 0800-222-1002 – opción 9.

Para que la documentación tenga todos los datos necesarios es importante que en la declaración jurada el médico a cargo defina qué aparatos requiere el paciente para que el trámite sea más rápido, ya que es un error común que retrasa la gestión, según aclararon desde el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS).

Requisitos de la documentación a presentar:

Cabe señalar que la presentación del formulario completo deberá ir acompañada de la fotocopia del DNI del paciente (frente y dorso); la constancia de CUIL del paciente; una factura de servicio eléctrico del domicilio donde va a residir el paciente electrodependiente legible y completa (sin el talón de pago encima), y en el caso de que el trámite sea realizado por un tercero (madre, padre, tutor o persona a cargo), deberá adjuntar la documentación que acredite el vínculo. En el caso de que se decida realizar el trámite online deberán presentar la misma documentación de manera digital.

Por otra parte, con la finalidad de mitigar el impacto local de la emergencia sanitaria internacional y a fin de garantizar la protección de los derechos establecidos por la Ley 27.351 para las personas que acrediten la condición de electrodependiente, por la Resolución Ministerial 749/2020 se prorrogó por 180 días corridos a partir del 1 de marzo la vigencia de las inscripciones en el RECS oportunamente otorgadas.

En este sentido, se creó la figura de paciente sensible para que todas aquellas personas que aún no completaron el trámite o se encuentran en algún paso intermedio no le corten la luz y tengan asegurado el servicio.

Cabe destacar que el RECS cuenta con 10.000 inscriptos y para evitar demoras es importante que, en situaciones normales, cuando hay cambios de domicilio los beneficiarios lo notifiquen inmediatamente.

Para más información, visitar los sitios oficiales: