Tristeza por el femicidio de una psicóloga social del equipo de “Creando Proyectos”

La escuela psicosocial local emitió un comunicado tras la muerte de una de sus profesionales, Patricia Frete, que fue asesinada el martes 28 de abril por una ex pareja en Pilar.

Según publicaron múltiples medios, el femicidio se produjo alrededor de las 14 horas de ese martes 28 de abril en una casa ubicada en la calle Corbeta Belfast al 1600 del barrio Villa Verde. Allí fue donde vecinos escucharon gritos y llamaron a la Policía que, al llegar al lugar, encontró el cuerpo de Patricia tras ser asesinada a puñaladas.

La hija de la víctima, de 20 años, también sufrió cortes. El agresor, por su parte, llamado Miguel Massolo (48) intentó suicidarse con el mismo cuchillo. La Policía trasladó a ambos al Hospital Sanguinetti de Pilar donde quedaron internados: la joven ilesa y él en grave estado.

Segun trascendió, vecinos contaron que Patricia Frete había realizado denuncias y pedido restricciones perimetrales para su marido pero “él no se iba de la casa”. Y agregaron que primero convivían pero “después el se mudó a la parte de atrás del predio”.

El hecho es investigado por la fiscal Carolina Carballido, a cargo de la UFI Especializada en Violencia de Género de Pilar.

La escuela psicosocial “Creando Proyectos” emitió un comunicado en el que informó que “Patricia era una profesional de la psicología social incorporada este año en el área de Operadores en consumos problemáticos. Egresada del Centro de Altos Estudios en Psicología Social (CAEPS) en 2010, se especializó en el área de consumos problemáticos a través de SEDRONAR además de ser Asistente en Emergencias psiquiátricas y Acompañante terapéutica. Era una persona abierta a los nuevos proyectos, al trabajo comunitario y a aportar de sí todos sus conocimientos y experiencias en el área de la salud mental”.

En el último tiempo, ya en plena cuarentena, Frete venía desempeñándose como una de las operadoras telefónicas que brindaban contención a los vecinos de Rodríguez que se sintieran afectados por el aislamiento.

En el texto, Creando Proyectos manifestó: “En lo personal era una mujer esperanzada en salir adelante con su hija, llena de luz y empatía hacia los demás. Decidió salir del círculo de la violencia. Pero lamentablemente esto no fue suficiente.Ante la pandemia de la violencia de género que no distingue a nadie, ella no fue ajena a ser una nueva víctima”.

Y cerró: “Como Asociación civil y Centro de formación psicosocial abocada en el área de violencia de género CREANDO PROYECTOS se suma al pedido de justicia por Patricia, para que su muerte no sea en vano y se actúe con todo el peso de la justicia hacia su asesino y para que se implementen todas las medidas desde el Estado y se elimine este flagelo”.

El comunicado de la escuela psicosocial local: