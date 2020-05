Madre de joven hipoacúsico denunció trato discriminatorio hacia su hijo en Banco Piano

El episodio ocurrió el último martes, 28 de abril, alrededor de las 9 horas en la sucursal ubicada en Av. Italia al 700.

Allí se encontraba Tomás, un joven hipoacúsico, que asistió con su madre, Romina, para concretar un turno previamente programado.

Según contó la propia Romina a La Posta, “entramos al banco y éramos él y yo y una señora que estaba sentada a tres o cuatro asientos de nosotros”, cumpliéndose así el protocolo sanitario de COVID-19. Y continuó: “Cuando tocó su turno, la empleada nos dijo que no lo iba a poder atender porque ella no podía correrse el barbijo para comunicarse con Tomás. Yo le contesté que Tomás es hipoacúsico y que habla con el lenguaje de señas. Ella me dijo ‘¿Quién me lo garantiza eso cuando tenga que firmar papeles?’. Ahí le respondí que Tomás lee y escribe”; acto seguido, “me dijo que me vaya a sentar, que iba a mandar un e-mail” para consultar sobre como proceder al caso presente. “Supuestamente le respondieron que no lo atiendan”, dijo Romina, indignada, “pero nunca me mostró el e-mail que ella mandó ni la respuesta”, acotó. “La empleada se levantó y me dijo que cuando termine todo esto de la pandemia, que saque el turno de nuevo porque ella insistió que no podía correrse el barbijo para comunicarse con él”.

Tomás y Romina se fueron del banco con la sensación de que -en palabras de la madre- “nos descartó del banco”, además de considerar que su hijo “no fue atendido como un ciudadano más y le fue negado su derecho a acceder a un beneficio por comunicarse de manera diferente”.

“Como mamá -expresó a La Posta- lo que puedo decir es que voy seguir el caso hasta el final, para que no vuelva a haber otro Tomás, porque así como se lo hacen a él se lo pueden llegar a hacer a muchos más, incluso a los abuelos y abuelas”.

En las últimas horas, Romina afirmó que ya tomaron cartas en el asunto el colegio al que asiste Tomás y sus directivos, quienes “exigen una solución al gerente de la sucursal, una disculpa a Tomás y que, además, van a radicar la denuncia al INADI”.