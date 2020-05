Coronavirus, en primera persona: el testimonio de rodriguenses que se recuperaron

La joven empleada de farmacia, Brenda Russel, y la doctora Mónica Polanco, fueron dadas de alta tras semanas de internación. Ambas relataron lo vivido y contaron su experiencia.

Las dos realizaron declaraciones en la Radio Municipal (FM 89.5). Russel, que se hizo conocida por ser el primer caso positivo de Covid-19 en Rodriguez, manifestó que “me siento bien, muy acompañada, estoy feliz”. Recibió el alta médica esta semana tras una veintena de días internada en la Clínica Centro, donde contó que “los médicos me fueron explicando día a día, hubo mucha contención en todos los sentidos, eso ayudó a que estos 20 días pudiera atravesarlos”.

Reveló que los síntomas más complicados de llevar fueron “la tos con mucho dolor de pecho, y la fiebre permanente, la sensación de ahogo, la pérdida del gusto y del olfato”. Y, como era lógico, contó que extrañó a su familia y amigos, con quienes realizó videollamadas para seguir en contacto. Ahora, a partir de su salida del establecimiento médico, le toca afrontar un aislamiento estricto de 14 días donde deberá permanecer sin salir del domicilio bajo ningún aspecto.

La doctora Mónica Polanco, por su parte, había sido el tercer caso positivo confirmado en el distrito. Trabaja en el Hospital Austral y allí estuvo internada durante dos semanas. Contó que el 8 de abril comenzó con los primeros síntomas, los informó al centro de salud y tras un hisopado negativo volvió a su casa, pero su cuadro se fue agravando con fiebre y tos.

El martes 14 se le realizó otro hisopado y una tomografía, que demostró la existencia de neumonía. “Fue una sensación de desconcierto y desasosiego” describió, preocupada por los casos de personas que no eran factores de riesgo pero el virus terminó con sus vidas.

“Fue muy duro el aislamiento. El no saber que pasará, no estar con la familia, a pesar de la neumonía no tuve falta de aire, salvo la tos, fiebre y dolores musculares como si fuera una gripe muy fuerte, de esas que nos obligan a estar en cama por algunos días”, indicó. Y agregó: “Mis pacientes me alentaron constantemente, como mi familia por supuesto, mis vecinos, estoy muy agradecida a todos, todo eso me ayudó a salir. Recibir mensajes o videollamada es emocionalmente muy importante”.

Por último contó que su esposo y su hija no fueron sometidos a un hisopado porque no demostraron síntomas, y que ella también deberá cuidarse porque aun no se determinó si hay inmunidad para las personas que se recuperaron del virus.