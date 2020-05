El dueño de un taller mecánico habló sobre la crisis que atraviesa el sector

La Posta dialogó con Maximiliano, dueño de un taller mecánico del distrito, quien explicó las dificultades que está teniendo para que su negocio funcione de manera óptima.

La principal dificultad que se presenta en el rubro, según el mecánico, es la de los repuestos debido a que “hubo un muy fuerte incremento en los precios. Hay algunos que subieron entre un 100 y un 150 por ciento de lo que valían. Y aparte no hay. Entonces, está complicado conseguir y lo poco que se consigue está valiendo al doble de lo que valía”.

Como consecuencia, “hay poco trabajo y el cliente se asusta apenas uno le pasa el precio del repuesto”, continuó Maximiliano, dueño de Maxi Car (Los Ranqueles 680), quien asegura que “es una locura lo que subió”, entendiendo así la postura de sus clientes.

Esto último es algo que ocurre en todas las casas de repuestos, sostuvo. Y detalló: “Hay un 10% de cosas chiquitas que se mantienen o tienen un incremento muy bajo. Pero lo que más subió fueron embragues, amortiguadores, pastillas de freno, repuestos de motor; algunos hasta un 120 por ciento”.

Por último, otro inconveniente que se presenta al fuerte incremento de precios, como si fuese poco, es la demora en el arribo de repuestos: “No están entregando. No sé el motivo, pero no entregan. Por ahí vos pedís una marca en particular y te dicen que ‘hay una marca y otra marca y arreglate con uno'”.

El sector tiene libertad para abrir, pero muchos no tienen las condiciones dadas para que ese trabajo se efectivice, es una más de muchas postales sin mucho debate en este marco económico-social.