Créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos: cómo inscribirse y cuáles son los límites

La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) habilitó el trámite para acceder al beneficio destinado a pequeños contribuyentes.

Los monotributistas y autónomos que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional podrán solicitar desde hoy, lunes 4 de mayo, y hasta el viernes 29 un crédito a tasa de interés 0 (cero) por hasta $ 150.000, en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia a la Producción y el Trabajo (ATP) lanzado para mitigar la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Desde las dependencias oficiales estiman en alrededor de un millón de personas podría pedir los créditos (unos 600.000 monotributistas y 400.000 autónomos), lo que significará un aporte de unos 70 mil millones de pesos.

Para inscribirse, hay que ingresar al sitio web de la AFIP, en la opción “Crédito Tasa Cero”. Allí se le informará si está en condiciones de solicitar el crédito y, de estarlo, cuál es el monto máximo que puede pedir de acuerdo con su categoría.

A través de la tarjeta se acreditará el total del crédito en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas con un máximo de $150.000.

En caso de no tener una tarjeta de crédito, el Banco Central (BCRA) ordenó a las entidades financieras que les garanticen una a estos clientes sin ningún costo, de modo que puedan utilizar el crédito que le fue asignado.

Al finalizar la carga de la información, la AFIP le enviará los datos al Central para que los verifique y, en caso de que se determine que la solicitud no puede avanzar, el organismo recaudador le informará al solicitante los motivos por los cuales se le deniega el crédito.

Paso a paso:

Ingresar al sitio de la AFIP con Clave Fiscal. Hacer click en la solapa “Crédito Tasa Cero”. Informar el monto total pretendido. El sistema le indicará el mínimo y máximo del crédito al que podrá acceder de acuerdo a su categoría. Indicar el número de su tarjeta de crédito donde se acreditarán los tres tramos mensuales del préstamo. Si no posee una deberá informar cuál es la entidad bancaria elegida para tramitar el crédito.

Quiénes pueden recibirlo:

Días atrás, la jefatura de Gabinete detalló los requisitos para acceder al préstamo, entre los que se destacaba no percibir ingresos en relación de dependencia ni por jubilaciones, no ser prestador de servicios del Estado y una reducción en la facturación en los últimos meses. Otro requisito es no haber percibido el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a las categorías más bajas.

El monto no podrá ser mayor al 25% del límite superior de ingresos de la categoría del monotributo, con máximo de 150 mil pesos y se cobrará a través de la tarjeta de crédito. Quienes reciban este beneficio no podrán comprar divisas hasta la cancelación del crédito.