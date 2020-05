Alberto Fernández anunció la extensión de la cuerentena, sin grandes cambios en el AMBA

El Presidente de la Nación definió que “en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana de la provincia seguirá la cuarentena como hasta ahora, en la fase tres. El resto del país pasará a la fase cuatro”. El aislamiento continuará hasta el próximo 24 de mayo.

El Presidente Alberto Fernández anunció este viernes, pasadas las 20:30 horas, la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus (COVID-19) para todo el país, aclarando que el decreto que será publicado este sábado “va a disponer que toda la Argentina salvo la zona metropolitana de Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la fase tres”.

“Estamos orgullosos de los argentinos. El proceso es el esperado”, comenzó diciendo el jefe de Estado. Y sostuvo: “Argentina hoy representa el 0,3% de los casos de América y ha logrado que la duplicación del contagio haya aumentado al 25 días […] Aplanamos la curva”.

En ese sentido, Fernández criticó a quienes sostienen que debería seguir el ejemplo sueco, que no apeló a aislamiento total y con 10 millones de habitantes cuenta con 3.000 muertos.

Tras una breve explicación mediante diapositivas sobre los alcances de la fase vigente, dio el anuncio del inicio de la cuarta salvo para Buenos Aires y la Ciudad Autónoma, que continuará en la tercera, y explicó ciertos factores y criterios de la misma: “Allí la densidad demográfica es muy grande y se hace todo más complejo. En CABA y en el área metropolitana siguen las cosas como están hoy. Eso quiere decir que para habilitar comercios o industrias hay que pedir la autorización al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el PEN analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar; sigue estando prohibido el transporte interjurisdiccional salvo para aquellas personas que trabajan, hacen los trabajos esenciales, las tareas esenciales, para que la economía se siga desenvolviendo. Para las grandes empresas, como siempre hemos dicho, queremos que no se utilice el transporte público. Por lo tanto las empresas o industrias que quieran reabrirse deberán ocuparse del traslado de sus trabajadores hasta el lugar del trabajo. No podrán movilizarse por transporte público“. Asimismo, sostuvo: “Esto no es ni un avance ni un retroceso, es trabajar con seriedad”.

Luego, el jefe de Estado le brindó la palabra al gobernador de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, quien detalló algunas medidas para su jurisdicción, y posteriormente, tomó el micrófono el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, quien reafirmó lo postulado por Fernández: “Nos toca seguir en casa. Sigue la cuarenenta en la PBA. Nos toca seguir cuidándonos y a nosotros, con las responsabilidades que tenemos, ser cuidadosos. La PBA tiene realidades muy distintas”.

Y enfatizó: “No pueden viajar por transporte público los que no son trabajadores esenciales. Eso hace que toda autorización tenga que ver con lo local“. Por último, hizo referencia al tópico comercial: “El comercio va a ser de cercanía, barrial; con trabajadores de cercanía y clentes de cercanía. Y va a ser por pedido de cada uno de los intendentes porque aún en el conurbano, en GBA, las situaciones son distintas“. De esta forma, Kicillof determinó que “en consenso con los intendentes (ellos) van a elevarnos los pedidos para autorizaciones o por zonas o por rubros y con criterios que pueden tener que ver o por días, números de DNI, vamos a ir viendo las reglas en cada uno de los lugares“.

Mirá el anuncio del Presidente y la posterior conferencia de prensa: