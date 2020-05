Respuestas para las dudas sobre la situación de los alquileres de propiedades en el marco de la pandemia

En el comienzo de una nueva sección hablamos con Facundo Perea, martillero y corredor público rodriguense, quien respondió a las dos consultas qué sobresalen respecto de la situación inmobiliaria del distrito y en general.

El dueño de Perea Propiedades (Pedro Whelan 707) es uno de los martilleros jóvenes del distrito y en este contexto de incertezas, se ofreció a contarle a los vecinos de General Rodríguez cuestiones que pueden quedar poco claras, relacionadas a las situaciones que están teniendo lugar en el contexto actual de aislamiento social, preventivo y obligatorio, a partir del Decreto 320/20 sobre alquileres, lanzado a finales de marzo.

Una de ellas es si los inquilinos están obligados a pagar la cuota mensual de alquiler. “No necesariamente estos meses”, afirmó Perea, pero, aconsejó, “si (el inquilino o inquilina) tiene la posibilidad recomiendo que lo haga porque en octubre vence el DNU y se van a acumular los meses que no pagó con los meses que tiene que ir pagando en curso”, es decir, “si quiere no paga abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, pero si puede recomiendo que estos seis meses lo haga porque en octubre va a tener que pagar octubre y la primera cuota de los meses adeudados”.

En caso de optar por abonar el alquiler a partir de octubre, mes en que vence el Decreto, se “va a poder pagar la totalidad o se podrá hacer en tres cuotas como mínimo o seis como máximo”, continuó. “En el caso del pago más leve (6 cuotas), (el inquilino) va a tener que pagar octubre (el mes en curso) más abril (la primera adeudada), es decir, dos meses; lo mismo en noviembre, que se va a juntar con mayo”, y así sucesivamente.

Cabe recordar que el DNU establece que son cuotas que no se pagan ahora pero sí más adelante, a partir del décimo mes del año.

La otra duda por la cual más preguntan los vecinos y vecinas de la ciudad está relacionada al aumento de contratos. Al respecto, Perea aclaró con mucha precisión: “En el caso que te correspondiera un aumento para abril y septiembre, no los vas a tener, sino que se congela el valor, siempre y cuando estés pagando los meses en curso”.

Esto significa que “no es una suspensión del pago, sino una postergación”, ya que “el pago que tenías que hacer hoy lo vas a postergar a partir de octubre, de tres a seis cuotas”, afirmó, y, a modo de no alertar a nadie, subrayó: “Por no pagar los meses no hay forma que te desalojen. Estás amparado por el DNU que se otorgó en marzo”.

Por último, brindó un consejo al vínculo propietario-inquilino en cuanto al pago mensual: “Si (el propietario, que vive de las rentas) puede hablar con el inquilino para que se pueda pagar una parte, siempre que éste tenga la posibilidad de hacerlo, lo ideal es que se pueda llegar a una negociación entre los dos, que se pueda pagar esa parte, una cuota chica, para que no se junte todo o se junte lo menos posible a partir de octubre”, cerró.

Por supuesto, queda muy claro en el vídeo de la nota, muy ágil e interactivo. Tengan o no tengan propiedades con él, pueden comunicarse para realizar consultas mediante los siguientes canales.

Vías de contacto con Perea Propiedades: