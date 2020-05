En el 156° aniversario del pueblo, se repusieron las placas conmemorativas en el Edificio Municipal

Son dos placas que se habían colocado en 2014 para los 150 años y que faltaban desde el Gobierno de Darío Kubar. En el acto, encabezado por el Intendente, Mauro García, hubo críticas a la gestión anterior.

El contexto de pandemia obligó a una discreta celebración que se inició esta mañana con el izamiento de las banderas nacional, provincial y municipal en la Plaza Central. Luego se desarrolló el acto formal frente al Palacio Municipal con la presencia de autoridades municipales y concejales, entre ellos el ex Intendente, Juan Pablo Anghileri.

Durante el breve acto, se oficializó la colocación de dos placas conmemorativas que se habían instalado en la fachada de la Municipalidad en 2014, con motivo de los 150 años de la creación del pueblo de General Rodríguez. Una era de parte del Gobierno provincial, en ese entonces conducido por Daniel Scioli, y la otra de parte del Ejecutivo local, cuyo mandatario era Anghileri.

Desde el Gobierno anterior, las placas ya no se encontraban allí y el propio Anghileri dijo: “Hay que tener presente en la memoria lo que se celebró el 12 de mayo, aquella lluvia, el desfile por los 150 años que se terminó suspendiendo. Tener que sacar las placas para ocultar la historia de Rodriguez no le hace bien a nadie. Agradezco al Intedente y a los concejales que lucharon por esto“.

Y agregó, en alusión al último gobierno de Darío Kubar: “Hay que tener memoria de esos cuatro años que pasaron donde Rodríguez en vez de crecer, fue para atrás. Hay que recordarlo para que no nos vuelva a pasar. Gracias por creer en un proyecto político distinto a lo que teníamos”. Luego, en diálogo con Radio Municipal, Anghileri cerró: “No hay que olvidar estos últimos cuatro años de olvido de una gestión que lo único que hizo fue endeudar al Municipio, complicarle la vida a los vecinos. Y apoyar a un intendente nuevo que está defendiendo la salud de los vecinos y no poner palos en la rueda en la gestión“.

En tanto, Mauro García, manifestó: “Cuando asumí la intendencia, deseaba hacer actos donde puedan venir los vecinos. Eso no pasó porque no pasa en el mundo por esta coyuntura excepcional que estamos atravesando. Recordamos con amargura que habíamos festejado los 150 años, que Juan Pablo era el intendente, Daniel Scioli era el gobernador, que nuestra ciudad se habían hecho festejos, que se habían colocado estas placas en este palacio que representa la democracia, la historia, la posibilidad de escuchar todas las voces, pero que esas placas que se habían colocado en conmemoración de ese aniversario, por decisiones que no sabemos bien por qué se tomaron, no estuvieron más“.

Y agregó: “Nosotros, como creemos en la historia y en fortalecer los lazos de la democracia. Y creemos que la política se construye día a día y siempre es para adelante, pero sin olvidar los acontecimientos históricos que la construyen. Tomamos la decisión de hacer las placas para ponerlas nuevamente en el lugar que corresponde. Las hicimos exactamente iguales a las que estaban. Las que estaban no sabemos donde están. Pero sí lo que sabemos es que la historia no se puede borrar. Queríamos que estés presente porque volver a reconstruir este pedacito de historia que había sido arrebatado, haciendo lo que tenemos que hacer”.

En relación al contexto de pandemia que se vive, García dijo: “Créanme que se está haciendo todo el esfuerzo para mitigar esta pandemia, para que volvamos a tener una vida normal, para que podamos volver a nuestros trabajos, abrir nuestros comercios, que los vecinos puedan desarrollarse sin inconvenientes. Pero falta un poquito más“.

Y añadió: “La realidad indica es que lo que viene por delante es preocupante. No podemos dilapidar todo por lo que falta, que es muy poquito. Las decisiones de aislamiento no cambian las condiciones económicas. Pero sí lo que cambia, es que si nosotros nos cuidamos, nos enfermamos menos, y el sistema de salud estará mas aliviado. Se ha hecho una enorme inversión en este Gobierno en el sistema de salud pero viene golpeado del gobierno anterior”.