Anghileri revisa las cuentas de Kubar: “Hay cosas muy llamativas que van a terminar en denuncias penales”

En diálogo con La Posta, el ex intendente y actual concejal del bloque Frente de Todos se refirió a la sesión extraordinaria del último miércoles y disparó fuerte contra la gestión anterior de Darío Kubar: “Antes del 30 de mayo tiene que estar el dictamen del Concejo Deliberante y se tiene que elevar al Tribunal de Cuentas para que después éste o la Justicia empiecen a tomar las medidas del caso”, adelantó.

En el principio de la entrevista, el edil oficialista hizo referencia al desarrollo de la sesión en la sala de reuniones de la Cámara Empresaria local: “Estoy agradecido con todos los concejales de todos los partidos políticos por el trabajo. Una cosa es lo que se ve en la sesión y otra es lo que se ve fuera, que es el trabajo diario. En eso hay que resaltar el compromiso que tienen todos de ayudar a los vecinos de General Rodríguez”. Asimismo, explicó que “lo que se hizo fue cumplir con los temas más urgentes, que eran convalidar decretos del Intendente, de construir un centro de salud, un centro hospitalario nuevo para poder llegar a enfrentar el coronavirus, que ojalá no se tenga que usar nunca, pero ya estar previniendo una posible pandemia en Rodríguez”. Y añadió: “Se trataron temas importantes como la rendición de cuentas que ya se pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para poder analizarla en el seno del Concejo y después tener la sesión puntual, tratar la rendición de cuentas del 2019; ver proyectos que tienen que ver con la transparencia de la gestión pública, que presentó la oposición pidiendo comunicaciones e informes”.

Luego, reflexionó sobre el contexto actual de emergencia sanitaria que está viviendo el distrito: “Esto es algo nuevo, que no teníamos presente. Hay que fijarse los casos de contacto y transmisión. Tenemos una persona que tiene coronavirus y es de Rodríguez, pero nunca vivió en Rodríguez, que es un agente del servicio penitenciario, que se computa en Rodríguez y no es de Rodríguez. El domicilio es de Rodríguez, pero no trabaja acá, entonces hay cosas que tenemos que seguir viendo y analizando, pero los números que tiene Rodríguez son muy buenos comparados con otros distritos”.

“Hay que trabajar mucho en que no crezca, no tengamos casos, que no haya más contacto entre posibles contagiados. El trabajo que se hace desde el Ejecutivo es muy fuerte en ver toda la cadena de con quién estuvo una persona que es sospechosa, ya mandar una cuarentena estricta a esa persona… Hay un montón de cosas que uno por ahí no se entera y no las ve por la función que tiene. Pero hay que resaltar mucho ese trabajo y hay que ver que es algo nuevo, que nunca nos preparamos desde la política para una pandemia de este nivel, y que se estén llevando adelante un montón de acciones desde el Municipio habla de un profesionalismo muy grande. Hay que trabajar fuerte en tratar de que esto desaparezca, no tener más contagios e ir viendo la manera de que se pueda ir saliendo de esto”, resaltó. Y lamentó: “Que los chicos no estén en las escuelas también es una angustia para todos los papás, para todos los que tenemos chicos, y ver el trabajo de los docentes de mandar la tarea a las casas, todo eso altera la vida y tenemos que ser acordes a ver cómo podemos solucionar esto y no tener más una sola muerte”.

Por su influencia en el sector industrial, a Anghileri se le consultó cómo es la situación. Él respondió lo siguiente: “Es muy difícil. No hay producción, no hay una cadena de mercado. Vos pensá que un textil que hace una remera no tiene donde venderla porque cuando te la vas a probar podés dejar infectada esa prenda. Entonces, hay protocolos que hay que ver y replantear para adelante, hay que cuidar los precios para que no se disparen (hay sectores especulativos que están tratando de modificar los precios. Creo que los empresarios de Rodríguez, con el aporte que hicieron para generar un espacio de salud, un hospital, ya marca de la capacidad de pensar en el otro. La responsabilidad social empresarial es muy grande en Rodríguez, pero también cuidando a los trabajadores. Hay empresas en Rodríguez que pese a tener una baja producción siguen trabajando. Hay que hablar muchísimo de la empresa más grande que tenemos, La Serenísima, los transportistas, los camioneros, son los que van a todo el país a llevar los productos para que no falte algo tan básico como la leche, y siguen saliendo todos los días y nunca dejaron de trabajar. Eso habla de un compromiso de trabajo y pensar en el otro, más allá de pensar en el ingreso de cada uno”.

Y sostuvo: “Hay que trabajar fuerte en no dejar desamparado a ningún sector, pero también viendo y cuidando la salud de los vecinos. Empezar a hacer esto que se decía hoy, que los comercios abran pero que la gente vaya a buscar los pedidos, que se comuniquen por WhatsApp o por mensaje de texto y hagan el pedido y puedan trabajar ayuda mucho”

En este sentido, opinó sobre el accionar que podría tener el Municipio en caso de que un comercio no cumpla con los requisitos de la ordenanza aprobada respecto de la exención de tasas: “Conociendo al Intendente y al equipo de trabajo de la Municipalidad, si hay algún punto que no cumpla esa ordenanza se van a generar las medidas a futuro para poder ayudar a todos en General Rodríguez”.

Por otra parte, valoró la buena relación entre todos los integrantes del recinto y el trabajo colaborativo, aunque siempre haya rispideces al momento de debatir sobre la rendición de cuentas del año pasado: “Se está trabajando, se está leyendo todos los días, se está viendo en los plazos normales para ver las argumentaciones. Hay cuestiones que las vamos a informar cuando presentemos el informe nosotros como bloque político de las cosas que se encontraron en la Municipalidad y de cómo fue el funcionar de este último año. Hay cosas que son muy llamativas, son muy serias, que creo que van a terminar en denuncias penales correspondientes”, subrayó Anghileri.

Y siguó: “Yo cuando dejé la administración pública se dijeron un montón de cosas y barbaridades de la última gestión sobre mi persona… Nunca tuve una denuncia, nunca tuve ni un cargo del Tribunal de Cuentas, ni un llamado de atención, nada. Eso habla de la transparencia de uno y de la politiquería que se hizo en su momento. Hoy por las cosas creo que mucha gente va a tener que ir a poder explicar a la Justicia cómo son los números porque en los papeles no son muy transparentes o acordes”. “Una Municipalidad que tenía un superávit en el 2015 a generarse una deuda monstruosa y ver órdenes de compra que son bastante irregulares… Estas decisiones políticas que afectan a los números. Un Municipio que en agosto, julio, del 2019 estaba sin presupuesto y se siguieron haciendo gastos como si fuera perfecto…”, dudó respecto de la gestión de Darío Kubar.

“Me parece que estaban trabajando con el presupuesto del año anterior pero con los precios de 2024 más o menos, según las órdenes de compra. Sobreprecios es una de las tantas cosas que uno puede inferir en un montón de cuestiones; cosas que no tienen sentido; proveedores que no son de Rodríguez que facturaron más que gente de Rodríguez. Es como que me digas que en Rodríguez tenés que decir que no hay producción láctea. Hay cosas que son muy burdas, muy raras”, apuntó. Y reafirmó: “Todo eso se va a ver plasmado el día que hagamos el informe sobre la rendición de cuentas, se lean los números y se vean órdenes de compra, gastos que hizo la Municipalidad que no tienen sentido de ser. Cuando un Municipio está sin plata y seguís gastando plata como si fuera la fiesta de otro, me parece que no habla muy bien de lo que hizo este hombre”.

“Antes del 30 de mayo tiene que estar el dictamen del Concejo Deliberante y se tiene que elevar al Tribunal de Cuentas para que después éste o la Justicia empiecen a tomar las medidas del caso”, adelantó.

Por último, se refirió a la relación que mantiene con Marcelo Basilotta, ex funcionario suyo y actual presidente del bloque Juntos por el Cambio-Vidal Conducción: “Yo no tengo problema con ningún compañero de los que vienen a trabajar y los que están haciendo cosas a diario. Me parece que hay cuestiones que se le va a hacer muy difícil de poder explicar, y creo que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hizo, firmó y cómo se manejó. Siendo funcionario mío, yo controlaba las cuentas municipales y no permitía nada que fuera irregular”.

“Hoy por ciertos acuerdos políticos o ciertas cuestiones es muy fácil tratar de ensuciar o hablar mal de otra persona. Con los papeles adelante, creo que va a ser muy difícil que pueda llegar a explicar algunas cosas desde el sentido común y no desde el beneficio personal de algunos”, cerró.