Ruiz: “Si la función del Gobierno para Anghileri, es pegarle a Kubar en el HCD, será corto y sencillo el debate”

La edil de Juntos por el Cambio-Vidal Conducción y esposa del ex intendente, Darío Kubar, se descargó contra el concejal del oficialismo, a quien calificó de “no tener una buena imagen en General Rodríguez y (ser) un intendente que se ha ido no querido”. A su vez, apuntó contra “la cantidad de funcionarios que ha nombrado el Intendente y realmente nosotros no los vemos en la calle. No sé si están todos dentro del grupo de riesgo, quizás, pero la verdad que no se los ve laburando en la calle”.

Acompañada por sus compañeras de bloque, Daniela Oroño y María Laura Coratti, Natalia Ruiz se refirió a la sesión extraordinaria presencial llevada a cabo el pasado miércoles en la Cámara Empresaria local, aunque lamentó la no presencia del presidente del bloque: “Se pudo desarrollar bien. Por ahí hay compañeros como en el caso de Marcelo (Basilotta), que por problemas de salud y por estar dentro de la gente en situación de riesgo no ha podido estar presente. Nosotros lamentamos que nuestro presidente de bloque no haya podido estar, pero coincidió tanto Marcelo como Darío (Kubar) en que teníamos que estar nosotras presentes representando a nuestro bloque y a tantos vecinos que nos solicitaron un montón de cuestiones, necesidades, que tienen en este momento de la pandemia y que teníamos que venir a exponerlas en el recinto”.

Continuando con esto, afirmó: “Nos gustaría que se realizara mixta, de la manera en que se está haciendo en el Congreso. Sería ideal poder hacerlo así. Eso lo tiene que definir el trabajo del presidente del Concejo”.

Luego, la concejal opositora hizo hincapié en la figura de Juan Pablo Anghileri, quien disparó fuerte contra la gestión anterior de Darío Kubar y su persona luego de revisar la rendición de cuentas del año pasado: “No creo que pueda dar a debate nada de lo que pueda decir Juan Pablo Anghileri (JPA). O sea, si partimos de la base que él es quien pueda promocionar un debate sería extremadamente sencillo poder finalizar con ese debate. Prácticamente no sería un debate, sino una exposición demasiado mentirosa. Pero después se analizarán. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la mayoría en el Concejo, pero esperaremos a ver qué es lo que argumentan. Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos cómo fue nuestro gobierno y el Tribunal de Cuentas nunca nos ha objetado nada. En realidad, la figura de JPA hoy la vemos como una figura que quiere imponer el gobierno para mezclar un poco en el barro. JPA no tiene una buena imagen en General Rodríguez. Es un intendente que se ha ido ‘no querido’”.

En este sentido, apuntó contra la actual gestión de Mauro García por “querer mandar a JPA”, algo que “veo inoportuno, en este momento donde la gente está realmente preocupada por su situación económica, sufriendo por las situaciones que tiene que padecer. No sé qué es lo que puede llegar a decir de algo importante que al pueblo de Gral. Rodríguez le interese, después de tantas falencias y tantos problemas que él sí ha tenido en su gestión”.

Y continuó: “Le han encontrado una función dentro del Gobierno. ¿A qué viene Juan Pablo Anghileri? Llegó por un sector que no era el del oficialismo, lo incorporaron a la lista y ahora, ¿qué hacen con Juan Pablo Anghileri? La verdad que está mal asesorado el Intendente porque ponérselo al lado creo le resta más votos de lo que le puede sumar. Si la función es mandarlo al Concejo Deliberante para pegarle a Kubar, la verdad que va a ser muy fácil poder defenderse y van a ser cortos los debates”.

SOBRE LA SESIÓN

Por su parte, la edil Coratti hizo referencia a su proyecto de ordenanza sobre el control de precios de alimentos para celíacos y beneficios para personas con intolerancia al gluten, mientras que Oroño, al proyecto de exención de tasas: “El decreto está bastante claro. Nosotros celebramos que el Municipio nos haya escuchado porque el proyecto de ordenanza para eximir a los comercios de la tasa de Seguridad e Higiene y también para pedir un 50 por ciento de reducción en aquellos que estaban abiertos o presentamos hace más de un mes. Y hace más de un mes estábamos pidiendo un decreto porque nosotros tenemos comunicación constante con todos los comerciantes y realmente estaban muy preocupados.

Tienen mucha incertidumbre de cómo van a pagar alquileres, cómo van a pagar a sus empleados; hubo comercios que a pesar de que pudieron continuar abiertos la reducción horaria y la implementación de costos como el delivery los ha afectado. Así que la verdad es que el gobierno nos escuchó”, y explicó que en un principio el oficialismo había objetado el proyecto debido a que iba a afectar al erario municipal, “pero evidentemente ellos han resuelto sacar el decreto. De todas maneras, en esto estamos todos juntos. Por eso también nosotros en su momento habíamos pedido la reducción de nuestros sueldos, cosa que al día de hoy todavía no fue contemplada, pero me parece que en esto vamos a perder todos un poco y tenemos que salir adelante todos juntos”.

Oroño, Coratti y Ruiz, tras la sesión del miércoles. Basilotta, el Presidente del bloque, no asistió a la sesión, por estar en el grupo de riesgo de contagio. El oficialismo no habilitaría a que participe con voz y voto por medios electrónicos y esto reavivaría el debate en medio de la revisión de cuentas de la gestión pasada.

Las concejales también hicieron mención del debate producido por el proyecto de repudio a la liberación de presos, cuyo intercambio de ideas se mantuvo durante la sesión con Carmelo Maslowski: “Ellos repudiaron un repudio a medias. Es como decir ‘repudiamos porque no vamos a quedar mal con el resto de la sociedad, pero repudiamos hasta ahí’”, dijo Ruiz, y Oroño la sucedió: “Y sacando los vistos y considerando donde nosotros fundamentábamos y poníamos cosas muy duras. No se respetó la ley de víctimas, por ejemplo”.

Por último, tanto Ruiz como Oroño y Coratti aludieron al trabajo que se está realizando en los barrios, ellas como representantes de los vecinos y vecinas, y percibieron que “la verdad es que no hay un control. No hay mucho personal, ni siquiera político”, y que “siempre ves a los mismos. En una foto acompañando al Intendente ves exactamente siempre lo mismo. Nosotros, por la relación de cercanía con Manuel Anigstein, presidente del Concejo, lo vemos trabajando. Pero después la mayoría no sé. La cantidad de cientos de funcionarios que ha nombrado el Intendente y realmente nosotros no los vemos en la calle. No sé si están todos dentro del grupo de riesgo quizás, pero la verdad que no se los ve laburando en la calle. Cuando vemos en un retén vemos voluntarios, militantes que por ahí tienen la intención de colaborar y lo hacen, algunos con algunas promesas que seguramente políticamente harán sus referentes, pero no vemos el cuidado en los barrios porque no se llega con el personal. Eso es una realidad”, subrayó.