Los repartidores volvieron a reclamar seguridad y evalúan realizar un paro

Luego de que se congregaran en Av. Eva Perón y Rawson y se movilizaran a la Comisaría 1° el lunes 18, en la tarde del martes volvieron a nuclearse pero sobre la Av. Bernardo de Irigoyen, frente a la estación. Allí se juntaron unos 50 motodelivery. Afirmaron que hubo “seis robos en una semana” y que están analizando formar un sindicato y cortar su servicio si no obtienen respuesta de las autoridades.

El lunes 18 habían hablado con la secretaria de Seguridad, Ana Mottino, y luego varios de los motociclistas entraron a la Comisaría 1° a radicar sus denuncias por los hechos delictivos sufridos en los últimos días. Esta vez, frente a estación, hubo presencia de Gendarmeria y de la Policía Bonaerense, con la que los repartidores dialogaron y pidieron con vehemencia mayor seguridad.

La Posta pudo conversar con algunos de ellos, que contaron los episodios que vivieron. Tomás contó: “El viernes pasado estuvimos repartiendo por Malvinas y San Roque. Vimos un sujeto que se puso al costado de un arbol para esperar a que crucemos. No sabíamos si nos iba a disparar o qué. Neceitamos un cambio, queremos que patrullen más”. Y agregó: “Yo los vi que se nos cruzaban, frené, rebajé y salí. Me corrieron hasta el paso a nivel. Me corrieron a mi y a otro compañero. Quiero que esto se termine. Esta situación no pasaba. Es la segunda vez. En la primera me salió un tipo de la parada de Los Abuelitos, cruzó, lo dejé pasar y me empezó a correr. Si no se hace algo vamos a terminar con más desgracias”.

Brian, por su parte, relató: “A mi me quisieron afanar atrás del Hospital. Me sacaron armas, no sé si tiraron el tiro en el piso o al aire, entregué el pedido y vi que me iban a perseguir. Me corrieron, doblé la ruta y avisé a la garita de policías del Polideportivo. Fue el viernes a las 23. Hice la denuncia, pero no me dieron bola. Quiero una solución”.

Lucas remarcó: “A mi me quisieron robar el viernes pasado. En Callao y Berutti. Sacaron el arma, le di la moto, cuando me estaba yendo dispararon, y caí al piso. Habrán pensado que me mataron, porque dejaron la moto tirada. Hice la denuncia y no nos dieron cabida. Ayer (el lunes 18) fuimos todos los repartidores a la comisaría, tuvimos que hacer todas las denuncias de vuelta porque la primera no estaba asentada. No nos dijeron nada. Cuando terminamos de hacer el quilombo, a las dos horas le robaron a un pibe que le habían pegado y robado acá en el centro. Esto nunca pasó. Laburo hace dos años de delivery y Rodriguez ahora parece una zona liberada”.

Otro joven de nombre Tomás, manifestó: “Hace tres días, estaba en Alem al 1200. Toqué bocina para entregar un pedido. De la nada escuché un ruido, de la otra cuadra ví que se venia acercando una silueta, me di cuenta que era una moto negra Twister, di la vuelta y me fui al destacamento del Polideportivo. En esa moto van dos, con barbijos, pero no se puede ir de a dos. Los vi a tiempo. Hicieron un par de metros persiguiéndome pero salí a fondo tocando bocina y no me siguieron más”.

Nicolás, joven entrevistado por La Posta y a quien le dispararon en un intento de robo el domingo 17 de mayo, dijo que en la protesta del lunes “tuve que hacer la denuncia de nuevo porque no había quedado asentada. Ayer (lunes 18), por la protesta me la tomaron. No puede ser que tengamos que hacer esta protesta. Los barrios están liberados pero están robando en pleno centro también”.

Luego, tomó la palabra Axel, quien comentó que “somos tres agencias que trabajan en la zona de Gral Rodríguez y alrededores. Trabajamos para pizzerías, heladerías, farmacias, fiambrerías, forrajerías. Hacemos trámites y mandados, para la gente que no puede salir. Corremos riesgo en la calle todo el día. Estamos armando un nuevo sindicato de motodelivery y mensajería, para que quienes trabajan, puedan estar afiliados, obra social, alguien que los respalde. A uno de los chicos que le quisieron robar, le dispararon y no le dieron. Miren si le daban en la pierna, no puede trabajar, su familia se queda sin comer, debe gastar en medicamentos y no tiene ingreso de dinero”.

Además, explicó que “fuimos a la Comisaría. Seis fueron a hacer denuncia. Cuando le explicaban al oficial a cargo las calles donde habian robado, no sabía donde estaba el Carrefour ni conocía las calles. Pero es acá a siete cuadras. Mientras estábamos ahi, en la calle Belgrano habían robado y golpeado a un compañero que entró en ese momento. No queremos promesas, sino un resultado. Sé que no lo va a haber de un día para el otro, pero esperamos notar un cambio de acá a una semana”.

Sobre las medidas que piensan tomar si la situación no cambia, dijo: “En menos de una semana, hubo seis robos. Si en diez días seguimos igual, vamos a hacer una movilización. Sábado y domingo, días de más movimiento, cortaremos el servicio y estaremos acá. Todos los chicos acá son más de 50 y faltan algunos. Estamos todos comunicados. Si siguen apareciendo robos, vamos a movilizarnos. Estamos pacíficamente, no estamos destrozando la ciudad, no estamos teniendo diferencias con Policía ni Gendarmería. Estamos bien. Se ha acercado la gente de Seguridad. Hoy un chico le decía que estuvo trabajando cuatro horas por la noche. El de Seguridad le respondió que tienen un patrullero para todo Rodríguez. En la calle, los patrulleros que hay están destrozados, y no están en condiciones de perseguir a nadie. Van despacito, destruídos, con una rueda de cada tamaño, sin luces. Eso vemos. Todos los muchachos tienen la moto en regla, y por ahí les dicen algo porque alguno se le venció el registro, no pudo pagar el seguro, o por un casco”.

Por último, mencionó que en varios casos las víctimas pudieron reconocer que los asaltantes se mueven en “una moto Honda Twister 250 cc. Me dijeron que los vieron cerca de la Escuela 10. Son dos en una moto. Todos podemos circular de a uno, si queremos llevar a un familiar nos amenazan con secuestrar la moto pero estos andan de a dos y nadie los detecta”.

Se informó de un detenido y se desplegaron policías en Bicentenario

Desde el área de Seguridad aportaron la información de un detenido, aunque Axel, uno de los repartidores que habló con La Posta y que impulsa el reclamo, dijo: “Mandaron que hubo una detención. De todas las personas que hemos denunciado robos, de esas no han atrapado a ninguno de los asaltantes. Agarraron a una persona que desconocemos el motivo de esa aprehensión. La moto no la conocemos ni la vimos en ningún lado, ni a esa persona”.

Mientras, la Secretaría de Seguridad municipal coordinó para llevar móviles y efectivos de Policía (Comisaría 1° y Comando de Patrullas), Tránsito, GOU y COM al barrio Bicentenario para endurecer controles del aislamiento social y obligatorio. Al operativo lo denominaron “Marea Azul”.