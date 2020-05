Docentes y estudiantes del I.S.F.T. Nº 188 diseñaron un respirador mecánico de bajo costo

El reconocido centro de estudios terciarios ubicado en nuestro distrito desarrolló “la automatización de una bolsa de ventilación manual de siliconas por medio de un sistema totalmente mecánico con materiales que se puedan conseguir en este contexto de aislamiento social donde los comercios se encuentran cerrados”.

El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 188 (I.S.F.T. Nº 188) de General Rodríguez siempre se destacó por sus innovadores proyectos, los cuales, generalmente, tienen un fin ligado a lo social. En esta ocasión, en este marco de emergencia sanitaria desatada por el coronavirus (COVID-19), docentes y estudiantes de las carreras Energía, Esterilización y Logística de llevaron a cabo el proyecto titulado “Respirador Mecánico de bajo costo”.

El mismo, desarrollado en un marco educativo, consiste -según señalaron desde el I.S.F.T. Nº 188- “en la automatización de una bolsa de ventilación manual de siliconas (comúnmente conocida como AMBU -Airway Mask Bag Unit-) por medio de un sistema totalmente mecánico, con materiales que se puedan conseguir en este contexto de aislamiento social preventivo donde los comercios se encuentran cerrados”. En este sentido, el dispositivo no sólo tendrá un bajo costo sino también facilidad en su producción y podrá “replicarse rápidamente en caso que la pandemia sature los sistemas de respiradores con que cuentan los hospitales”, para que no ocurra como en otros lugares del mundo, donde los médicos tuvieron que tomar la dura y difícil decisión de elegir a quienes poner un respirador y a quienes no.

Desde el equipo de trabajo del proyecto, a cargo del Profesor Bruno César Taborda, explicaron que “el AMBU hoy es utilizado en los hospitales como apoyo respiratorio en situaciones de emergencia pero su uso es manual. Disponer de un equipo que asista en la tarea de comprimir el resucitador para sostener la ventilación será de gran ayuda para el personal de áreas críticas”. Asimismo, cabe destacar las participaciones de la médica Amanda Rodríguez, del área de Terapia del Hospital Vicente López y Planes; los diseños de Valeria, y el trabajo documental de Gisel y muchos más estudiantes, quienes, trabajaron de forma virtual a la hora de plantearse el problema, hacer los dibujos, croquis, autocad y los modelos en cartón que luego se envían a un taller ya como piezas. En total, trabajan en este proyecto 38 personas.

“A través de este proyecto -afirmaron desde el I.S.F.T.- la institución sostiene una continuidad pedagógica con otras formas de hacer escuela en estos tiempos de emergencia. Para algunos alumnos el proyecto enmarcará los saberes, para otros marcará las metas y mostrará cuál es camino a seguir”.

Y reflexionaron: “Durante el ‘aprender haciendo’, se enfrenta a los alumnos a la diversas situaciones para que comprendan cuales son los problemas de la vida real que existen, y así llevarlo al un contexto de trabajo como es un típico taller de obra dentro de una industria o en un empleo particular, donde lo que menos abundan son los recursos al momento de construir piezas para un proyecto, teniendo en cuenta los tipos de materiales, el ahorro del material y que se pueda replicar en serie, con lo cual se generarán en el alumno inquietudes que llevarán al aprendizaje por descubrimiento, planteos como: por qué debo pensar un plano de una pieza así, de una forma o de otra forma que sea mejor, nuevos replanteos productivos”.

En declaraciones a Radio Municipal, el director del Instituto, Juan Aguirre, afirmó que “en menos de dos semanas se logró un respirador”, que “está siendo enviado para ser evaluado por el Hospital Vicente López y Planes”. Por otro lado, “la idea es entregar una carpeta que será entregada al Intendente para que él designe quien se encargará de fabricar los respiradores”.