Tras denunciar estafas, pero por “motivos personales”, renunció el director de Tránsito

Se trata de Federico Borgert, que la semana pasada había denunciado públicamente un grave episodio y era muy querido por los empleados. Es el segundo funcionario que se va en el Gobierno de Mauro García. Múltiples fuentes abren una olla que sería mucho más profunda y con mayores implicancias. ¿Hay algo más detrás de este extraño alejamiento?



La semana arrancó con la información de la renuncia de director de Tránsito municipal, Federico Borgert y durante las primeras horas del lunes 18 de mayo se terminó confirmando. La noticia, según comentaron fuentes gremiales, cayó como una gran sorpresa en los trabajadores del área, que al parecer estaban muy conformes con el clima laboral y la conducción del ahora ex funcionario, y no tendrían conocimiento de que fuera a irse. Tras la renuncia de Sergio Maffía, también demasiado rápido para esta corta gestión, esta llama mucho la atención, también.

En su breve administración, Borgert había realizado reformas y arreglos en las oficinas de la calle Balbín: desde la renovación de los pisos, y pintura del lugar, hasta la descongestión del sitio quitando las motos que había allí para guardarlas en un galpón que se alquiló en la Ruta 28.

Lo llamativo es que su renuncia se da algunos días después de que denunciara un grave episodio, que involucraba a una persona que se hacía pasar por él y ofrecía quitar multas a cambio de dinero. Trascendió que había pedido 10 mil pesos a una persona. Borgert incluso se hizo de ese audio y sabría la procedencia y así lo denunció en sede judicial. ¿Tuvo relación este hecho con su salida? Hay muchos rumores, pero el protagonista decidió dar por tierra todo, por ahora y así lo declaró en muchos medios.

En su puesto quedó un hombre de apellido Soria, que no tendría el mismo aval que Borgert para con su staff, ya que según los trascendidos, tendría relación con “dos políticos, uno del área”, a quienes adjudican haber corrido el rumor de que la salida del director tenía que ver con “maltratos al personal” y con “un intento de obligar a todos a cumplir un régimen de 12 horas diarias”.

El lunes se realizó una reunión entre gremialistas y trabajadores y se desmintió totalmente esto, lo que además indignó a los empleados y pone en duda el comando que tendrán sobre el área las actuales autoridades, dada la circunstancia del Covid19, que requiere un enorme compromiso del personal para con la carga horaria y las exigentes tareas.

Vale aclarar que actualmente HAY SÓLO DOS MÓVILES POR TURNO, ES DECIR CUATRO AGENTES O CINCO que son personal capacitado y del área, una cifra que más que insuficiente, parece ridícula, dada la necesidad actual de trabajo con retenes, limpieza y control del tráfico. Si a esto se le suma que el personal está disgustado por cómo se dio el alejamiento de su director, será difícil la continuidad del plan de Seguridad del distrito.

Algunos vínculos externos incluso mencionan que Borgert era apuntado por cuestiones de “celos” por el protagonismo que había ganado el área desde que se hizo cargo de los retenes por la pandemia y que era muy ponderado por los resultados logrados al comienzo de esta crisis, hasta por el mismísimo intendente, que lo puso de ejemplo frente a los compañeros. Esto no habría caído bien en algunos grupos, que desde que empezó, no lo querían en el área, por “no ser del riñón” o no trabajar como les gustaría.

Por último, tras tres días de consultas y charlas, hay una línea de fuentes de las últimas horas, de alta esfera de comunicación (que pidieron mucha reserva) que han dejado entrever que la definición de la salida la tomó “en caliente” y sin consultar al intendente, tras ser chicaneado, apurado o agredido (aún no se confirmó bien) por el mismo par que mencionaban las primeras fuentes, aunque no tan rápido, dado que por la pandemia, todavía “lo necesitaban” y que ahora, no sabían cómo arreglar la “macana”.

Para colmo, ya alejado del cargo, el modo del “arreglo” para aprovechar la salida llegó a mucha gente que divulgó “la burda maniobra que le iban a vender a los empleados” y ahora el malestar de la gente sería todavía mayor.

Sea como sea, este portal consiguió suficientes fuentes para esta información, así se salga a negar o relativizar por muchos espacios de contención del ámbito oficial. Los protagonistas saben los hechos, los testimonios juraban certezas y puertas adentro, se sabe que hay inconformes, que el hilo sigue corriendo y la historia podría no acabar aquí. Cuando el río suena…