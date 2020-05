Continúan los robos a repartidores: le quitaron la moto a uno en Villa Vengochea

El hecho fue en la noche del miércoles 20 de mayo, alrededor de las 23.30 en la esquina de Teófilo Encina y Guido Spano, en Villa Vengochea. La víctima contó a La Posta que su moto terminó siendo recuperada. Los motodeliveries pospusieron el paro previsto para hoy y lo realizarían en la semana.

Luego de las movilizaciones realizadas por repartidores locales en reclamo por mayor seguridad ante los robos que vienen denunciando en los últimos días, circuló la información de nuevos casos ocurridos tras la manifestación. En particular, se conoció uno en la noche del miércoles 20 de mayo en Villa Vengochea.

Fue a las 23.30 horas en la esquina de Teófilo Encinas y Guido Spano, donde un repartidor de 32 años fue con su moto marca Motomel roja patente 412-CKV a llevar un pedido de la pizzería donde trabaja (un comercio ubicado en Leloir al 700) cuando fue sorprendido por delincuentes.

Segun su denuncia, fueron seis ladrones que circulaban en tres motos (una 110 cc color oscura, otra tipo Enduro blanca y otra YBR o CG color oscuro). Los sujetos de la moto 110 cc los sobrepasaron y lo obligaron a frenar. Un individuo lo apuntó con una pistola y el resto comenzó a revisarlo. Le quitaron la moto y dinero en efectivo y se fueron en las cuatro motos por Guido Spano hacia Alberdi, doblando en dirección hacia la Escuela 10.

Cómo no le habían quitado el celular, el motodelivery llamó al 911 y a su jefe. Consultado por el aspecto de los delincuentes, recuerda que tendrían entre 18 y 20 años de edad.

Afortunadamente, la moto robada pudo ser recuperada al día siguiente. “La pizzería para la que trabajo puso como estado en su número de whatsapp la foto de la moto y un cliente avisó que la habían entrado al domicilio. Sacó una foto, se la mandó a la pizzería. Fuimos a buscarla con la Policía, Gendarmería, entraron y era esa la moto. Encontraron drogas adentro del domicilio, no se halló al que la robó pero si a la mujer del pibe. La chica descartó cosas por el baño pero igual encontraron marihuana en el fondo, dentro de la casa. Despues de firmar las actas y las declaraciones pude recuperar mi moto”.

También en el día de ayer había circulado la información de un operativo policial por el que se había aprehendido a un sujeto y secuestrado una moto negra, aunque no pudo saberse con que hecho estaba vinculado. Se dijo, además, que el de Villa Vengochea no habría sido el único robo en los últimos días, aunque La Posta no pudo confirmar u obtener más información de otros episodios.

Finalmente, pese a la indignación, el paro que los motodeliveries tenían previsto para hoy por 24 horas, se pospuso. Acordaron trabajar el fin de semana, que son los días de mayor caudal de trabajo en cuanto al rubro gastronómico, y realizarían su medida de fuerza durante la semana.