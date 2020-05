Tras otro brutal robo con un herido, vecinos de Marabó cortan la Ruta 28

Se encuentran en la entrada del barrio manifestándose por mayor seguridad tras un violento asalto ocurrido el martes 26 de mayo por la noche.

Esa noche, alrededor de las 21 horas, un joven fue abordado por delincuentes en la calle Arroyo Cruz Colorada. Según le dijo a La Posta, había ido a una casa a llevar un televisor que iba a vender. Esta tarde, en diálogo con la Radio Municipal, detalló: “Me metieron un culatazo, me siguieron pegando, traté de escaparme por un alambrado, un flaco moreno con un tatuaje en el cuello, al cual reconozco de vista, me tiraba puñaladas con un Tramontina, me sacaron el celular, 16 mil pesos, me dejaron de pegar simplemente porque salió un vecino de en frente casi desnudo. Eran 4 o 5 tipos, estoy con una hemorragia interna en la cabeza. Quiero mis cosas. Les robaron la bomba a muchos vecinos, hasta al cura de la iglesia. Hoy hablamos con todos los vecinos y no sé, me quiero ir del barrio, en dos o tres meses es desastrozo cómo cambió el barrio. No sé si es gente nueva o no, porque no me meto con nadie. Les dije mil veces a los vecinos que no puede quedar en nada”.

Y agregó: “Me manotearon la tele y me pegaron, se ensañaron a pegarme a mí. Los conozco de vista y tengo la información de dónde están. Me pegaron desde atrás, ni pararme de manos pude. Me rompí toda la pierna con el alambrado de púas. La idea era matarme porque no me dejaban levantar, ya se habían llevado todo. Tengo dolor de cabeza, hace dos noches que no duermo ni como. El del cuchillo no me acertó, pero me rompió la campera, ese tal ‘Correntino”.

Según su familia, el joven había acordado la venta del televisor por redes sociales. El mismo le dijo a La Posta que “me hicieron una cama”. Según trascendió, estaría internado en el Hospital Vicente López.

El pasado sábado 23 de mayo por la noche se llevó a cabo un operativo policial denominado “Marea Azul”, que convocó a la zona móviles de Policía, COM, Tránsito, Defensa Civil y de la propia Secretaría de Seguridad municipal. Pese a esa recorrida, el brutal ataque ocurrió pocos días después, y a raiz del hecho, los vecinos se reunieron hace poco más de una hora en las calles Arroyo Castellano y Arroyo Correntino, desde donde marcharon hacia el ingreso del barrio, para cortar la Ruta 28. Se supo que habrían dialogado con policías, pero no trascendió información de qué se dijo.