Coronavirus: siete nuevos infectados en las últimas 24 horas en Rodríguez

Entre ellos hay un grupo familiar de cuatro personas, un hombre que se encontraba detenido en la Comisaría 2° y un sujeto de nacionalidad boliviana que aún no fue hallado.

La familia (dos varones y dos mujeres) sería de Villa Vengochea y se encuentra aislada en su domicilio. Se supo que entre los contagiados también habría una vecina de la zona de Luchetti y un sujeto de Altos del Oeste que se encontraba detenido (aparentemente por un caso de violencia de género) en la Comisaría 2° de Malvinas y habría manifestado síntomas. Lo cierto es que en la seccional se estarían llevando a cabo los protocolos de prevención y rastreo de contactos estrechos.

Estos últimos dos pacientes estarían internados en el Hospital Vicente López. El restante sería un hombre de nacionalidad boliviana que se realizó un hisopado en un laboratorio privado de Capital Federal y no fue hallado en su domicilio, por lo tanto las autoridades se encuentran buscándolo. Al haber sido un test privado, el laboratorio no contaría con un informe detallado del paciente, por lo tanto no se sabe por estas horas si es asintomático o no.

Con estos nuevos casos, ya son 24 los positivos que se alcanzaron en Gral. Rodríguez, de los cuales 14 son pacientes en tratamiento, 9 los recuperados y un fallecido. Hay 15 casos en revisión y ya hubo 337 descartados.