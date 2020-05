Nuevo caso de coronavirus en Rodríguez: dio positivo una enfermera

Tras la cifra récord de siete nuevos casos positivos en el día de ayer, hoy se confirmó un nuevo infectado: se trata de una enfermera del Hogar Benvenuto, el establecimiento para adultos mayores ubicado en Ruta 7.

Según comentaron fuentes oficiales a La Posta, “trabajó cuando aún no tenía síntomas y siempre con el equipo de protección. Asi que, en principio, no ha sido de riesgo para compañeros o pacientes”. Aún así y aunque indicaron que no lo establecería el protocolo, el personal que trabajó con ella habría tomado la decisión de aislarse en conjunto con la disposición del hogar de cubrir las guardias con el resto de sus trabajadores.

Además, se seguirá un estricto control de los adultos mayores de la institución dado que son pacientes de riesgo.

En total son 25 los casos confirmados, de los cuales 15 son pacientes en tratamiento, nueve se recuperaron y uno terminó falleciendo. Además, hay 15 rodriguenses que esperan los resultados de sus hisopados y 347 casos descartados.