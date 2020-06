Comerciantes se unieron y convencieron al Municipio de flexibilizar las aperturas

En la mañana de hoy, comerciantes se autoconvocaron en la Plaza Central y mantuvieron una reunión con el Intendente, Mauro García. Pidieron la apertura de sus locales por la grave situación económica que viven a raíz de la cuarentena y dijeron que el Municipio lo permitiría desde mañana con la condición de que sea con los protocolos sanitarios correspondientes. Se espera una comunicación oficial de la Comuna.

Los comerciantes entregaron un petitorio firmado a García en el que le expusieron que “no damos más” y se refirieron a la crisis económica que viven las familias detrás de esos locales de aquellos rubros que no son considerados “esenciales” y que llevan más de dos meses cerrados. Justo en la misma mañana donde se conoció la Decisión Administrativa del Gobierno nacional que exceptuaba de la cuarentena cinco actividades en nuestro distrito pero que no incluía a comercios.

Según lo que comentaron los comerciantes tras el encuentro con el mandatario local, desde el Municipio flexibilizarían las aperturas desde el día de mañana para que los comercios “de venta” puedan funcionar, siempre y cuando sea con los protocolos sanitarios correspondientes. “Esta semana será una prueba piloto para ver si cumplimos los comerciantes con esas normas sanitarias. Dependerá de nosotros”, dijo Julieta, la dueña de un comercio céntrico y que participó de la reunión.

Los comercios que contarían con el guiño de la Comuna para reactivarse serían los que puedan atender sin permitir que ingresen clientes al local, por lo que actividades como gimnasios, peluquerías, centros de estética, entre otros, no podrán abrir. “Se podrá tener hasta dos clientes en la vereda. Se atenderá con barbijo, alcohol en gel y no habrá devoluciones de productos, por lo que pedimos que los clientes que se acerquen sepan bien que van a comprar. También pedimos que respeten el distanciamiento social para que esto pueda seguir”, manifestó. Y agregó: “Seremos nuestros propios jueces y no dudaremos en denunciar a cualquiera de nosotros que no esté cumpliendo con las normas de precaución”.

Por último, los comerciantes comentaron a La Posta que deberán presentar “un protocolo sanitario por cada rubro, que será elevado por el Municipio a la Provincia para su aprobación. Dado que el Gobierno local no puede decidir la apertura de estas actividades hasta que no lo permita el bonaerense”. Se supo que habría un descontento importante y cortocircuitos con la Cámara Empresaria, que no participó de las charlas ni la negociación para obtener los beneficios.