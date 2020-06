A una vecina le robaron múltiples pertenencias bajo la modalidad “escruche” en el barrio Granaderos

El episodio tuvo lugar durante la tarde del domingo 24 de mayo entre las calles Zabala y Las Rosas, dentro del barrio rodriguense que limita con el partido vecino de Luján.

El domingo 24 de mayo, a María, una vecina del barrio Granaderos, le ingresaron a su hogar bajo la modalidad “escruche” y le sustrajeron numerosas pertenencias que tenía en su interior.

Según relató la propia María a La Posta, el robo tuvo lugar entre las 15:00 y 18:00 horas, horario en el que ella se dirigió de emergencia a la casa de su hermana -a tres cuadras de su domicilio- para acercarle un paracetamol para su sobrina.

Al regresar a su hogar, a las 18:10, la víctima notó que el portón vehicular se encontraba abierto y que la bicicleta de su hijo estaba arrojada en un pasillo. A partir de ello, sospechó lo peor, y lo terminó constatando cuando vio que la puerta del balcón que da al patio se encontraba violentada y cuando ingresó a la casa, la cual la encontró con un gran desorden en su interior y numerosos faltantes. Entre ellos: un televisor LCD marca BGH de 32 pulgadas, una computadora todo en uno marca EXO de color blanco, una impresora marca Epson XP441, una netbook del programa Conectar Igualdad, un par de auriculares con micrófono incorporado marca Nisuta modelo NS-AU80, un control remoto de un auto de juguete, dos garrafas de 10 kilos (cada una) llenas, una amoladora y una suma de $20.000 en efectivo que había dentro de un ropero y de dos alcancías, además de otros elementos.

Bajo este panorama desolador y desesperante a la vez, María contó: “Al llamar a la Policía nos dijeron que deberíamos ir a radicar la denuncia nosotros, pero que igualmente nos mandarían un móvil… Pasaron dos horas de reloj, y al ver que no venían nos dirigimos a la Comisaría”.

Y continuó: “Al llegar, nos dijeron que debíamos hacer la denuncia por Internet; mi contestación fue ‘señor, me robaron la computadora’… No me la quisieron tomar”.

Indignada por la respuesta policial, la víctima contó que procedió a comunicarse con “María (Laura Coratti), la concejal de Kubar, quien llamó y de esta forma, luego de tres horas, me tomaron la denuncia y a la una de la madrugada vinieron los peritos a tomar huellas”.

Estos problemas, según María, son usuales en el radio de Granaderos ya que se trata de un barrio que limita con Luján “y se tiran la pelota a ver a que jurisdicción pertenece, quedando como rehenes los vecinos”, deslizó a modo de descargo.

En este sentido, la víctima del robo aseveró: “Ya hubo seis robos cercanos a mi casa, el tema es que tres pertenecen a Luján, de los cuales sólo uno denunció, y tres a Rodríguez, siendo yo la única que denunció. Entonces esto es tierra de nadie”.

Por último, afirmó que los delincuentes serían de la zona y “saben que la gente no denuncia y por eso se burlan en nuestras caras, aparte que la Policía nunca viene”.