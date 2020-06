Chofer de la línea 326 fue asaltado por motochorros cuando esperaba el colectivo para ir a trabajar

Entre los elementos que le sustrajeron se encuentran el DNI, la licencia de conducir y el permiso de circulación, fundamentales para poder cumplir su jornada laboral.

Alrededor de las 2:15 horas de este martes 2 de junio, Marcos, vecino del barrio Parque La Argentina y chofer de la línea 326 de la empresa La Nueva Metropol, sufrió un asalto a manos de motochorros y perdió varias pertenencias de valor, como lo son el Documento Nacional de Identidad, el registro de conducir (profesional) y el certificado único habilitante para circular durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Según relató su esposa a La Posta, “él iba a tomar el colectivo para ir a trabajar como todos los días. Estaba en la parada de Ruta 7 entre Concordia y Malvinas, vio que venían dos en moto y empezó a correr por Roca y lo agarraron en Roca y Espora. Le pegaron en la cabeza y se la abrieron, dejándole un corte de tres puntos”. Y continuó: “Lo asistió una vecina que llamó a la Policía y del SAME lo trasladaron al Hospital Vicente López, donde lo atendieron”.

“Lo que más nos afecta es que se llevaron su registro y DNI (ambos a nombre de Marcos Andrés Ruiz), sin los cuales no puede trabajar y con esto de la pandemia no se pueden tramitar”, lamentó la vecina de Parque La Argentina, quien contó que recorrieron la zona durante la madrugada pero no encontraron nada. Además de los documentos, a la víctima le robaron una mochila con otras cosas que lleva al trabajo.

Por último, mencionó que intentaron durante toda la noche radicar la denuncia policial en la Comisaría Primera, pero no se la tomaron porque. Recién pasadas las 16:00 horas de este martes pudieron efectuarla en la Comisaría Segunda “Malvinas”.

Si vivís cerca de las calles mencionadas y encontrás algún documento a nombre de Marcos Andrés Ruiz, comunicate por privado con La Posta así se le deriva el mensaje tanto a él como a su esposa para concretar la entrega del elemento que es esencial para la víctima para ir a trabajar.