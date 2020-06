Piden ayuda por Bastian y Benjamín, dos nenes rodriguenses con patologías congénitas

Bastian padece de hidrocefalia, es decir, la acumulación de líquido en las cavidades del cerebro que genera un aumento de la presión en el mismo y que puede derivar en daño cerebral. Benjamín padece Síndrome de Down, cardiopatía congénita, enfermedad de Hirschsprung operada y alergia a la proteína de la leche de vaca. Sus familias necesitan la solidaridad de la comunidad.

Con apenas un año de vida, Bastian Joaquín Hernández necesita ayuda de toda la comunidad. Nació con hidrocefalia, un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. Desde hace dos meses y medio, por una gestión del actual gobierno municipal (que además le brindó oxígeno), el nene y su familia (mamá, papá y hermanos, un nene de 3 años y una nena de 11) se mudaron a una casilla del barrio Villa Arrarás.

Sin embargo, las condiciones en las que están viviendo no son las ideales, teniendo en cuenta su patología y los riesgos que corre diariamente en su crianza. Así lo refirió su madre, Claudia, en diálogo con La Posta: “Nosotros estamos viviendo precariamente en una casilla chiquita y queremos hacerle la pieza al bebé porque tiene que tener una buena calidad de vida”. Y siguió: “El bebé usa oxígeno y el tiene que tener una piecita para poder ponerle sus cosas y tenerlo aislado, que es lo que no podemos por el momento”. A ello, se suma la crítica situación económica que están atravesando, sobre la cual explicó: “Mi marido está desempleado y yo cuento con una asignación nada más”. A su vez, afirmó que si bien varios vecinos empezaron a ayudarlos con distintas donaciones, ya sea de materiales, mercadería y leche, “todavía no podemos empezar”, comentó.

En cuanto al tratamiento de Bastian, Claudia especificó: “(el tratamiento) Es diario, pero los médicos de acá lo ven cada 15 días y nosotros necesitamos un seguimiento de un neurólogo que acá en Rodríguez no hay. El martes (refiriéndose al 2 de junio) vamos a ir al Garrahan -en Capital Federal, sobre lo cual mencionó que “por medio de una llamada conseguimos que nos lleve un transporte municipal”- por el neurólogo”. En este sentido, a Bastian podrían recetarle algún remedio, lo que conllevaría a una nueva necesidad que deberá adquirir la familia del bebé.

En caso de querer y poder colaborar con Bastian, comunicate con Claudia al 11-3404-4060; también podés acercar donaciones a su domicilio, que es el siguiente: Camino a Navarro entre Pitágoras y Castelli (Villa Arrarás). De forma remota, está disponible la opción de donar dinero a la siguiente cuenta bancaria (CBU): 3010034150000341612572. “Si alguien nos quiere ayudar seremos muy agradecidos”, valoró la mujer.

Benjamín, también de un año, necesita de la ayuda de los vecinos y vecinas de la ciudad

El grupo de padres y madres rodriguenses con hijos con discapacidad “Uniendo Historias” difundió en la última semana el caso de Benjamín, otro nene rodriguense de la misma edad que Bastian, quien padece Síndrome de Down, cardiopatía congénita, enfermedad de Hirschsprung operada y alergia a la proteína de la leche de vaca, además de hipotonía muscular, lo que le genera problemas de deglución.

En este sentido, el alimento primordial de Benjamín es Neocate Gold, una leche especial que debe consumir todos los días y le demanda una cantidad de 10 tarros mensuales. El inconveniente que se le presenta a su familia es que su valor de mercado es muy oneroso y muy difícil de adquirir en la situación económica actual. Cabe resaltar que no tiene obra social que cubra su costo.

Desde el grupo de padres, elevaron la voz para pedir ayuda, en primera instancia, a las autoridades de General Rodríguez para que ayuden a Benjamin para que pueda tener su leche para poder alimentarse”. En segundo término, difundieron el número de la agrupación “Uniendo Historias” para que todo aquel que pueda y quiera colaborar con la causa, pueda hacerlo. El número es el siguiente: 11-2723-4367.