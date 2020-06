Tras la presión sindical, se levantaría el paro en el Hospital con una promesa de la Provincia

En la noche de ayer, la seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había confirmado la extensión del paro por otras 72 horas. Sin embargo, la medida de fuerza se levantaría luego de la visita de autoridades provinciales al nocosomio que habrían prometido la reincorporación de los trabajadores que quedaron afuera del polémico listado de nombramientos.

Días atrás, desde el propio gremio habían confirmado el viaje del director del Hospital, Cristian Varela, a La Plata para gestionar “soluciones” ante la presión sindical. Se había mencionado “la contratación por tres meses de doce becas de Enfermería” (se dijo que serían temporales aunque no pudo confirmarse) y la incorporación de 50 personas una vez finalizadas las obras del Pabellón Atucha, en unos quince días; situaciones que al ser anunciadas “en potencial” y sin confirmación, no habían modificado el ánimo caldeado del personal, enojados por los “acomodos” en la lista de toma de cargos a raíz de la sospecha de acuerdos políticos de parte de la cúpula directiva.

En la mañana de hoy se presentó en el nosocomio local Agustín López, asesor del director provincial de Hospitales, Juan Sebastián Riera. Según lo que trascendió, se incorporarían 50 trabajadores en dos tandas: una de 25 que sería nombrada la semana que viene, aunque aún no está confimada esa información; y otros 25 cuando finalicen las obras en el Pabellón Atucha. Por estas horas, representantes gremiales se encuentra aún en diálogo con los directivos del nosocomio y todavía se están confeccionando las dos “tandas” para saber quiénes las integrarán.

Si bien la lista que desató la polémica no quiso oficializarse porque sería injusto para muchos trabajadores que sí merecían el nombramiento, habría otros nombres polémicos que abrirían un debate e incluso revelarían acuerdos políticos. La Dirección se había despegado discursivamente del polémico listado responsabilizando a la directora de Personal desplazada, Verónica Almada. El “error administrativo” que adujeron no sólo golpeó las ilusiones de personal que llevaba tres meses trabajando sin cobrar, sino que también había puesto en riesgo la capacidad operativa estructural del establecimiento de salud. No se sabe todavía si se va a revisar los cuestionados nombramientos de esa primera lista enviada a la Provincia o si igualmente también serán incorporados pese al conflicto. Habrá que ver si esas personas finalmente terminan desempeñándose en los puestos para los que fueron asignados si efectivamente toman sus cargos o si sucede como en otras ocasiones anteriores, cuando eran contratados para una tarea y terminaban trabajando con roles administrativos y con tareas de menos sacrificio físico.