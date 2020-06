Robaron dos motos del patio de una casa en el barrio Los Paraísos

Ocurrió el jueves 4 de junio en horas de la madrugada en una vivienda de las calles Tuyutí y Zitarrosa. Además, trascendieron hechos delictivos en la zona de Güemes y Pablo Marín.

Dos motos fueron robadas del patio de una casa en el barrio Los Paraísos. Fue en una casa de las calles Tuyutí y Zitarrosa, el jueves 4 de junio por la madrugada.

Los residentes de la vivienda manifestaron a La Posta que se trata de una Yamaha FZ y una moto marca Appia. Radicaron la denuncia pero al momento no habían tenido novedades sobre los rodados pese a también difundir en las redes sociales la situación para que los vecinos de la zona estén alertas.

Por otra parte, en los últimos días trascendieron episodios delictivos en la zona Este del distrito, hacia el lado de Moreno. En Gúemes, se supo de varios hechos en la calle Florida: una mujer contó que su marido fue asaltado por motochorros en las calles Florida y Colombia a punta de pistola para quitarle el teléfono celular a las 5.57 horas del miércoles 3 de junio. La mujer indicó que instantes antes, los delincuentes le habían robado a un joven muy cerca de allí, aunque el hecho no pudo corroborarse. En tanto, La Posta pudo comunicarse con un hombre que, corriendo, pudo escapar de dos motochorros que intentaron robarle también en la calle Florida a las 5.55 horas de esa misma madrugada. “Vinieron en una moto con las luces apagadas y no los vi hasta que no los tuve a unos seis metros. Corrí y pude escapar”, dijo. Por último, un vecino publicó en sus redes sociales que fue asaltado en la parada de colectivo de la estación de tren Pablo Marín, en la madrugada del jueves 4 de junio.