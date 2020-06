Verónica Almada: “Lo de Varela es vergonzoso, me ensuciaron para no hacerse responsables”

La ex Jefa del Departamento de RR. HH. del Hospital Vicente López y Planes contó el mecanismo de los pedidos de cargos que no llegaron y detalló cómo el director Varela había pedido muchos nombramientos más y “echó culpas hacia abajo” y “aprovechó para bajarla” y “la expuso a las situaciones violentas de los empleados enfurecidos”. Le inició una denuncia penal y administrativa y como corolario, contó que “el director tiene otro cargo, que es incompatible con su función” y que “hay que ver la lista para ver los nombres” de acomodos que serían de la dirección y otros espacios.



La Posta (LP): -Tras el escándalo, desde la Dirección se dio a entender como que esto era un error, pero que el error administrativo venía del área específica de personal. Desde muchos espacios, hasta sindicales, también se dijo que esto tenía mucho que ver con acomodos y arreglos y demás. Faltaba tu palabra.



Verónica Almada (VA): -Bueno. A ver, te voy a contar más o menos cómo es el procedimiento. Todos los expedientes que se remiten al Ministerio para tramitar una designación deben estar firmados por el Director Ejecutivo del hospital. Es una autorización indelegable que es propia de la función, cualquiera sea el que la ejerce. Nunca un pedido de nombramiento puede ser avalado por otra persona que no sea el Ejecutivo.

LP: -Cuando se arma un procedimiento al respecto de que comience una persona a trabajar en el hospital, ¿de ningún modo puede venir sin la venia del Ejecutivo?

VA: -No.

LP: -¿No hay ninguna manera en la cual vos pudieras por tu cuenta meter un currículum en un listado en el que no se enteren o no se den cuenta?

VA: -No. Se hicieron entrevistas con una parte de la Dirección, se entrevistó a toda la gente, y después el Director Ejecutivo, el Dr. Varela, es quien da el ok para todo lo que se va a hacer en el procedimiento administrativo.

LP: -¿En algún momento le hiciste alguna mención respecto de algunas de las personas que vos querías que ingrese o que alguien te había pedido que ingrese?

VA: -Mirá, había unas chicas del departamento que necesitaban unos cargos, como todo el mundo necesita en este momento, y las chicas le pidieron directamente al Doctor (Varela), que fue él quien autorizó a que se mandaran esos cargos, como el resto de lo que se mandó.

LP: -O sea que esa versión que anda circulando que decía que vos habías aprovechado una circunstancia “de confianza” con el director para meter cargos por tu cuenta, esto no es así.

VA: -No.

LP: -¿Hay algún familiar tuyo?

VA: -No. Es más, de la lista de los 56 que salieron, de lo cual hay designaciones pendientes del año pasado, designaciones nuevas de este año, que lo que se priorizó fue la enfermería, y algunos cargos más. Algunos son de Dirección y otros son del Departamento, autorizados por el Dr. Varela.

LP: -O sea que en todos los casos Varela sabía.

VA: -Por supuesto. Yo jamás puedo hacer nada ni mandar nada sin la autorización del Director.

LP: -Cuando los gremios y el personal que había quedado afuera lo insultan, ¿ te eligió a vos como chivo expiatorio de toda esta cuestión?

VA: -A ver, era la mejor opción para sacarme del lugar. No fui la única persona removida desde que está esta Dirección. Ya fueron dos jefaturas más y la mía es la tercera. Da la casualidad que justo ahora estaba por salir el concurso, el cual gané en el año 2018, en el cual una persona de la Dirección lo impugnó sistemáticamente un montón de veces y ahora que está la firma del Ministro sucede todo esto.

Me quieren bajar… Me bajan del cargo con las intenciones de una instancia presumarial. Van a iniciar actuaciones presumariales, pidieron una auditoría al Ministerio del Departamento justo en este momento.

LP: -¿Vos crees que no es casual que aprovecharon una circunstancia donde muchos empleados quedaron sin trabajo para hacer un desplazamiento y poner gente de ellos en tu lugar?

VA: -No sé si poner gente de ellos o no, pero era lo que mejor les venía. A ver, el tema de las designaciones, que él dice que es todo amiguismo mío, que se cambiaron los listados. Primero que al Ministerio no se envían listados, se envían expedientes. De toda esta gente, pídanle el listado porque no son 56 designaciones como dice el Dr. Varela.

LP: -¿Cuántas son?

VA: -Son más de 300 expedientes los que se mandaron.

LP: -300 expedientes es un montón de pedido de cargos. ¿El hospital necesita hoy 300 personas?

VA: -No sé si las necesita o no, pero fue lo que el Director dijo que mandemos. ¿Por qué? Porque no había cupo (límite), que de la DPH (Dirección Provincial de Hospitales) le habían dicho que no había cupo, y que mandáramos, que él después llamaba y de arriba autorizaban los cargos.

LP: -¿O sea que les dijeron que manden todos los cargos habidos y por haber y después en todo caso ellos en Provincia definían?

VA: -Ellos autorizaban. A ver, no sólo se mandó personal de enfermería. Los únicos cargos autorizados fueron limpieza, enfermería, técnicos y profesionales de situaciones críticas.

LP: -Más que nada lo que había, ¿qué era? Enfermeros y, ¿qué más?

VA: -Eran enfermeros, se mandaron para mantenimiento porque después íbamos a desvirtuar los cargos.

LP: -¿Cómo desvirtuar? ¿Qué es desvirtuar los cargos?

VA: -Desvirtuar es si vos salís como servicio de limpieza y tenés secundario y estudios, yo te puedo poner como administrativo. Hay mucha gente en estas designaciones de mantenimiento con oficios: gasistas matriculados, electricistas, albañiles. Entonces, esa gente que entró como limpieza iba a ser seleccionada para la parte de mantenimiento. Estuvimos trabajando en esa selección y le habíamos dado de esas 300 designaciones, 18 eran para mantenimiento, 15 para vigilancia, creo que eran 20 para el servicio de limpieza y en enfermería tenía un montón, que es la prioridad en este momento.

LP: -¿Cuándo empiezan a circular los expedientes de estas 300 personas? ¿En qué fecha mandaron los 300?

VA: -Calculá que empezamos a fines de marzo.

LP: -¿Fines de marzo ya había venia provincial?

VA: -La venia provincial de que empezáramos a mandar los expedientes de designación “sin límite”.

LP: -¿Para esa fecha le prometieron al personal que ya estaba trabajando?

VA: -Se entrevistó a todo el personal. Es más, teníamos los CV de toda la gente que está ad honorem, que es gente que viene a trabajar con la esperanza de tener un nombramiento.

LP: -O sea que trabajan gratis.

VA: -Trabajan gratis.

LP: -¿Desde hace mucho tiempo?

VA: -Hay algunos que sí, hay otros que no. A esa gente se la priorizó. Se les armó expediente a todos. No dejamos a ninguno sin expedientes.

LP: -¿Cómo se conforma un listado? ¿Viene gente espontáneamente y se presenta, dan el aviso a algún lado o vienen sectores y proponen?

VA: -El Ministerio te manda el listado de las designaciones. Nosotros enviamos expedientes, en el Ministerio empiezan a trabajarlos y después te mandan los listados como fue éste que llegó de los 56. Atrás de eso, llegaron con profesionales, becas de radicación, profesionales de terapia, de kinesiología, pero no llegaba lo de enfermería y lo que habíamos priorizado, que son el conflicto de ahora. Eso se había pedido como prioridad desde mediados del mes de abril hasta ahora. Siempre se pidieron como prioridad. Están todos los registros en el Departamento y en la DPH.

LP: -¿Y qué pasó en ese ínterin? ¿Qué es lo que terminó siendo priorizado? ¿Tiene que ver con que vinieron menos cargos de los que se esperaban o que se priorizaron algunas cosas que no eran las que ustedes necesitaban?

VA: -A nosotros nos dijeron que nos iban a dar los cargos pero no en este momento. Que había muchos hospitales que no les habían dado nada y a nosotros nos dieron casi 80 cargos de entrada, incluidos con profesionales.

LP: -¿Cargos no todos estables?

VA: -Son todas designaciones en planta transitoria. Tienen un vencimiento al 31 de diciembre, de lo cual después de ahí comienza la renovación para el año entrante.

LP: -Siempre lo que más se pelea es el cargo estable. ¿Cuántos de todos estos cargos son cargos que si venían, son parte del staff permanente del nosocomio?

VA: -Los 56 más estos 44 que nosotros priorizamos, que eran enfermería, mantenimiento, limpieza, mucamas.

LP: -O sea que estamos hablando que hay 100 cargos que era lo urgente y prioritario, pero mandaron 300.

VA: -Sí.

LP: -¿En qué momento te enterás que la Provincia de Buenos Aires dice que esto queda hasta acá y que iba a quedar gente afuera?

VA: -No nos enteramos. Nos tienen que avisar. No es algo que nos van a decir mañana o pasado. A ver, yo fui el otro día al Ministerio y nos dijeron que van a salir los cargos, pero no ahora.

LP: -El problema viene porque la gente esperaba ya empezar a cobrar. ¿Quién hizo la promesa o generó expectativa al plantel de que van a empezar a cobrar ahora o van a quedar firmes ahora?

VA: -La Dirección los habilitó para que empezaran a trabajar. No fue una decisión que tomo yo, “quién trabaja y quién no”. Lo que él también siempre priorizaba era que hacía un llamado y los cargos salían. Mandamos como cuatro prioridades pidiendo este personal y no salieron. Y siempre la respuesta era que “hay que darle a otros hospitales”, que es entendible. Vos calculá que nos dieron casi 80 cargos de entrada.

LP: -¿Quién hizo entonces la promesa? ¿La hizo Varela al personal, que después termina fallando cuando esto decanta en que todavía no estaban los cargos?

VA: -La hizo la Dirección, no el Departamento.

LP: -¿Qué sentiste cuando él salió a hablar ante las preguntas que le hacían y el pedido de explicaciones? ¿Cómo y cuándo te llegó?

VA: -Nada. A ver, yo me entero que el lunes iba a haber una asamblea con los gremios y este personal, de lo cual cuando llego a la mañana temprano preparo todo un listado por si la Dirección quería que los acompañara o si querían alguna explicación de algo. Nunca me llamaron en el transcurso de la mañana, hasta que cerca del mediodía empezamos a sentir ruidos, bombos, empezaron a patear las puertas, insultos, gritando “que se vayan todos”, querían meterse por la ventana; no entendíamos qué pasaba, no teníamos explicación de nadie, hasta que se acerca una agente policial y nos dice que quieren que salgamos a dar explicaciones.

LP: -¿La Policía?

VA: -Una policía. Le digo que yo no tengo problema en salir, pero si salgo, lo hago con el Dr. Varela, porque en realidad no sabíamos qué había pasado.

LP: -¿Hasta ahí no sabían que Varela había hablado con la gente?

VA: -No. No sabíamos nada porque ninguna fue a la asamblea porque nunca nos llamaron. Entonces, la policía va a Dirección; el Doctor se niega a venir. En tres oportunidades la policía lo fue a buscar y él nunca vino al Departamento. Hasta que viene un gremio a decirnos que no salgamos, y esa persona es la que nos cuenta qué se dijo en la asamblea.

LP: -¿Y qué es lo que te transmiten en ese momento?

VA: –En ese momento dice que las designaciones no salieron por un error administrativo de la jefa de Recursos Humanos, “por acomodo de la jefa de RR. HH.” y que por eso “iba a ser desplazada del cargo”.

LP: -Y que iban a iniciar los sumarios.

VA: -Sí, las actuaciones presumariales, todo…

LP: -Y eso se inició, de hecho.

VA: -No sé si se iniciaron porque yo desde ahí no fui.

LP: -¿Pero te llegó el desplazamiento?

VA: -Sí.

LP: -Entonces es oficial que esto se inició.

VA: -El desplazamiento me llegó ese mismo día a la una y media de la tarde cuando la asamblea fue a las 10 y media u 11.

LP: -¿En algún momento Varela te fue a ver para decirte esto?

VA: -No. Me llamó a la una y media de la tarde para darme la disposición de la baja al cargo.

LP: -¿No te dio ninguna explicación?

VA: -No. Es más, yo en un momento le grité, lo insulté y no me miraba a la cara. Y estaban los otros directores presentes.

LP: -¿Qué pasó después de esto? ¿Qué hiciste ese mismo día?

VA: -Ese mismo día, después que salí de la oficina, puse un abogado, fui a hacer una denuncia por violencia laboral porque es vergonzoso que un Director Ejecutivo entregue la cabeza de un jefe de departamento cuando él no puede hacerse responsable de los actos. Porque él tendría que haber dicho qué era lo que pasaba y por qué pasaba, pero era más fácil entregar la cabeza de un jefe de departamento.

Aparte de eso, de muy poco hombre lo que hizo, de mandar estas 50 personas enojadas y con motivo, a oficinas donde éramos solamente mujeres. La verdad que es muy, muy vergonzoso lo que hizo el Dr. Varela. No sólo conmigo porque no puso en riesgo solamente a mi persona, sino a todas las chicas del Departamento. Tenemos dos oficinas por una cuestión de espacio y en las dos oficinas ocurrió lo mismo: pateaban las puertas de las dos oficinas, se querían meter por las ventanas de las dos oficinas y nos insultaban a todas.

LP: -¿Crees que toda esta violencia vino luego de la “explicación” que les dio el Director?

VA: -Obviamente. Vos calculá que les dijo que la culpa era de la jefa de RR. HH., que vayan a pedir explicaciones.

LP: -¿Te comunicaste en algún sentido a nivel judicial?

VA: -Sí.

LP: -¿Hay denuncia policial?

VA: –Hay denuncia policial, ya está la abogada actuando. Toda la denuncia que hice está en las autoridades del Ministerio.

LP: -O sea que en La Plata ya están informados de todo lo que pasó.

VA: -En La Plata ya están informados y ya lo pasaron al área legal de la DPH.

LP: -¿Pudiste hablar con algún funcionario provincial para que te diga qué le parecía toda esta cuestión de que te culpen a vos?

VA: -Todos los jefes de departamentos se enteraron porque hace años que trabajamos juntos todos los jefes, incluida la Dirección de Personal.

LP: -¿Te manifestaron algo al respecto?

VA: -Que ellos iban a ver qué hacían allá arriba…

LP: -¿Tenés idea de cómo sigue esto? ¿Fuiste a trabajar al día siguiente?

VA: -No.

LP: -¿A dónde te desplazaron?

VA: -Me desplazaron al Departamento de Estadísticas.

LP: -¿Para qué función?

VA: -Para lo que la jefa decida.

LP: -Cuando vos tenías un concurso resuelto por salir.

VA: -Un concurso resuelto y ganado en el año 2018, y que ya estaba pronto a salir.

LP: -¿Crees que hay una intencionalidad o que se programó de alguna manera?

VA: –Obvio que sí. Esto no fue armado el día lunes, esto ya se viene gestando de antes.

LP: -¿Y el personal qué te manifiesta? ¿Alguien de la gente sabe esto que vos contás ahora de cómo fueron las cosas?

VA: -Por supuesto. Los jefes de servicio me conocen de toda la vida; las chicas del Departamento, lo mismo.

LP: -¿Te manifestaron apoyo?

VA: -Por supuesto.

LP: -Y administrativamente, ¿eso puede modificar en algo todo el proceso que viene ahora que iniciaste con la Provincia de Buenos Aires?

VA: -Veremos. Eso quedará en manos de la Justicia, de los abogados. Yo ya dependo de lo que me diga el abogado.

LP: -¿Qué hay detrás de cada vez que hay que elegir cargos en el Hospital Vicente López? ¿Por qué todo este misterio de quiénes eligen y por qué?



VA: -A ver, yo no elijo los cargos. Acá el Dr. Varela plantea el amiguismo de la jefa de RR. HH., que es lo que está en boca de todos lados.

LP: -¿Por cuatro puestos sería?

VA: -Por cuatro puestos. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido el familiar del Dr. Varela? ¿O el familiar de una de las empleadas de Dirección? ¿O el familiar de una del jardín? ¿O los familiares de esas dos señoras sindicalistas que se ponen a llenar la boca de que me saquen? ¿Qué hubiera pasado?

LP: -O sea que vos decís que en los listados hay otras personas polémicas. ¿En el listado de los 56 o en el de los 300?

VA: – En el listado de los 300 pidan ver y ya nomás con mirar, se van a dar cuenta de quiénes son. Entonces, que no me vengan a hablar que son los acomodos de la jefa del Departamento de RR. HH., son los acomodos del HIGA Vicente López y Planes.

LP: -¿Y la firma sobre los 300 cargos pedidos salió con la firma del Director?

VA: -Siempre, siempre. Todo lo que se va al Ministerio, y más cuando son designaciones, tiene que ser la firma del Ejecutivo. El Ejecutivo firma conmigo. La firma mía sola no puede ir nunca.

LP: -¿Hubo pedidos directos de él que te dijera que unas personas tienen que estar ahí sin razón?

VA: -Por supuesto.

LP: -¿Y ante planteos tuyos respecto de esa gente?

VA: -No puedo. Es mi superior. No puedo decirle lo que no me parece. Me dice “va esta persona” y bueno, listo, va esta persona.

LP: -Has trabajado antes con otros directores. ¿Te había pasado algo parecido a esto?

VA: -Jamás. Trabajé con dos direcciones anteriores. Con el Dr. Levato en el año 2015 y con el Dr. Marino hasta enero de este año. Jamás me pasó algo parecido ni nada.

LP: -¿Cómo te afectó en tu vida personal luego de la trayectoria que tenías dentro del hospital? ¿Hace cuántos años estabas?

VA: -25 años.

LP: -¿En 25 años de trabajo no habías tenido algun sumario o algo?

VA: -Jamás. Estuve 20 años en la sala de epidemiología y después 5 años en la jefatura del Departamento.

LP: -¿Cómo te afectó? ¿Qué te generó esto?

VA: -Mal. Mucha impotencia, mucha bronca. Primero porque no me merezco ni yo ni las chicas del Departamento todo lo que nos hicieron porque trabajamos como trabajamos siempre. Hemos ido fines de semana, feriados, de siete de la mañana hasta las siete de la tarde en el hospital. Le hemos puesto todo. Hemos hecho antecedentes para que la gente no viajara a un lado o al otro, hemos traído dos policías a la oficina y han hecho antecedentes y los han llevado a La Plata para agilizar todo, para que todo saliera más rápido.

La manera en que me ensuciaron… La verdad, no tienen perdón ninguno, y sobre todo el Dr. Varela. Ninguno tiene perdón con lo que me hicieron. Obviamente estoy con tratamiento médico, me medicaron y me hicieron una interconsulta con salud mental. Por ende, estoy con una licencia médica por violencia laboral.

LP: -Del proceder de Varela, ¿qué es lo que molesta más? ¿Hay algo irregular dentro de todo su manejo? ¿Todo es administrativamente correcto o hay algo que en realidad él procedió mal?

VA: -A ver, el Doctor, calculo que todo el mundo sabe, tiene un cargo en el penal de Marcos Paz, por lo que es imposible que esté ocupando un cargo de Director Ejecutivo (en el Vicente López), porque un Director Ejecutivo tiene dedicación exclusiva, tiene bloqueo de título.

LP: -¿No debería poder trabajar en ningún lado?

VA: -No debería poder. Porque son incompatibilidades. Entonces, él no tendría que estar en el penal de Marcos Paz y es el cargo que tiene.

LP: -¿Creés que esto tiene que ver con definiciones propias de él o presiones de múltiples sectores de que ingrese gente y demás? Alguien les generó esa expectativa de que iban a cobrar…

VA: -A ver. Todos esperaban cobrar ahora porque se iban pidiendo como prioridades estos cargos. Vos no te olvides que tenés mucha gente con licencia, gente mayor de 65 años que los desplazás, gente mayor de 60 con patología, las embarazadas. Entonces, vos tenés un montón de faltante de personal de lo cual te requiere esto. Vos pensá que enfermería siempre hace falta en el hospital. Vos tenés carpetas médicas, tenés licencias, ART, un montón de cosas; entonces, por eso se hizo trabajar a estas 20 enfermeras, más con todo esto de la pandemia que requiere mucho más personal.

LP: -De toda esta cantidad de gente que recibió estas promesas, ¿Cuántos crees que efectivamente, por tu conocimiento, van a poder entrar? Ahora dicen que hay una solución, que van a llegar los cargos y demás…

VA: -No sé. Ojalá entren todos, porque esa era la prioridad para nosotros. Que entraran ellos.

LP: -¿En algún momento tenías el miedo o la duda de que esto terminara pasando? ¿De que no llegaran esas designaciones a tiempo, por lo menos de Provincia, y que se gestara todo este problema con tanta gente que quedó sin entrar?

VA: -No.

LP: -¿Vos confiabas en que iban a llegar?

VA: -En que iban a salir, y más cuando me dijeron “ahora no, pero te los vamos a dar”. Hace años que vengo trabajando con la DPH y siempre nos manejamos igual.

LP: -O sea que algo también pasó en la DPH, que no cumplieron por alguna razón.

VA: -No sé. El tema es que no cumplieron porque es como que le han dado a muchos hospitales y hay hospitales que les quedaron sin cargos. Entonces es como que querían darle a esos hospitales y después seguir con el resto.

LP: -¿Pero cuando se habla de culpas de quién es la culpa?

VA: -Mía no es.

LP: -¿O sea que vos crees que el Director tendría que haber señalado hacia arriba?

VA: –No sé si hacia arriba o hacer mea culpa.

LP: -¿Respecto de las promesas incumplidas?

VA: -Por supuesto.

LP: -¿Qué le podés decir a aquellos empleados que hoy están sufriendo esa situación, que quedaron afuera y estaban gritando, y habían sido informados por la Dirección que era culpa tuya?

VA: -Ojalá que les salga la designación. Es lo que queremos todos. Yo estando en la parte esa donde hacés las designaciones vos ves la gente que viene, que te dice que está sin trabajo y viene igual sin problema, o que la recomendó su prima o su tía, y uno se pone en el lugar de esa gente. Todos hemos ido a trabajar en un momento y sin cobrar o cobrando tres o seis meses después. Pero obviamente que en este momento uno se pone en el lugar de esa gente. Ojalá les llegue ya.

LP: -Más allá de la situación puntual con este Director, ¿crees que hay un problema detrás de todo esto en el sistema?

VA: -Seguro. A ver, en Salud siempre hay problemas. Siempre. Esto de la pandemia es como que complica un poco más la situación. Ahora empiezan con que tenés más casos positivos, tenés sospechosos. Nosotros tuvimos que desafectar todo un piso de farmacia, que tanto la jefa como otra empleada dieron positivo. Teníamos todos los chicos con contacto estrecho, por ende, hubo que desafectarlos.

LP: -Lo sistemático no ayuda en ese sentido.

VA: -No creo.

LP: -¿Crees que requiere una reforma mucho más profunda?

VA: -Sí. En este momento, sí.

LP: -¿Algo que quieras decir que no te haya preguntado?

VA: -No. Si no, veremos. Lo dejamos para la próxima…