Violento asalto a un vecino de Maravillas del Oeste

La víctima contó que le gatillaron en la cabeza y como no salió el tiro, le deron un “culatazo”. No fue el único robo en una garita de esta semana.

Entre las 19:00 y 19:15 del lunes, un vecino del barrio Maravillas del Oeste sufrió un asalto a pocas cuadras de su domicilio y de descender del colectivo tras cumplir su jornada laboral.

Según pudo averiguar La Posta en diálogo con un familiar, el hombre, de unos 40 años, caminaba en Nemesio Álvarez y Mario Bonino cuando fue abordado por un automóvil Ford Ka de color blanco, del cual se bajaron dos sujetos que le sustrajeron todas las pertenencias que tenía consigo (su teléfono celular, billetera con dinero y documentos, entre otras).

Posterior a ello, uno de los delincuentes lo habría apuntado con un arma de fuego en la cabeza y gatillado, sin embargo, el disparo no se habría efectuado y por ello le propinaron un culatazo en la cabeza. Acto seguido, los malvivientes ingresaron al auto y se dieron a la fuga. Según el familiar, la víctima habría deslizado: “No me mató porque el corcho no salió”.

Afortunadamente, el vecino de Maravillas del Oeste se encuentra en buen estado de salud y gracias a una rápida movida de sus familiares a través de las redes sociales, y la colaboración de la comunidad, pudieron recuperar sus documentos durante la madrugada del miércoles (quien encontró las documentaciones las acercó a la comisaría de Francisco Álvarez, partido de Moreno).

“No es la primera vez que ocurre esto en el barrio. Está pasando seguido”, deslizó el familiar del trabajador, quien, por otra parte, hizo mención de que pocos días atrás otro vecino habría sufrido un episodio similar con el mismo vehículo (Ford Ka blanco); en esa ocasión habrían sido tres los que descendieron del mismo.