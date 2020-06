Una concejal denunció “errores gravísimos” en el seguimiento de los casos positivos y vecinos aislados por CoVid19

La edil presentó un pedido de informes al Departamento Ejecutivo a raíz de situaciones acontecidas con una familia del barrio Los Naranjos con varios integrantes contagiados de coronavirus. La edil del bloque Juntos por el Cambio-Vidal Conducción denunció “ineficacia e irresponsabilidad” en la Dirección de Epidemiología municipal.

El pedido de informes refiere que “se detectó la situación donde un paciente adulto mayor, el día 3/06/2020 fue trasladado por el SAME hacia al hospital Vicente López y Planes con criterio sospechoso para COVID-19, en la guardia determinaron que no era para hisopar, aun sabiendo que venía de un cuadro febril. Lo enviaron a su domicilio, con un certificado (anexo 1) que decía “paciente sin criterio para covid-19”. En su domicilio se repitieron los cuadros febriles, gracias a la insistencia de la familia y concejales se logra conseguir autorización para hisopar, dando positivo en covid-19 el día 6/06/20“.

Además, detalla: “también se detecta una segunda situación aún más grave, donde 4 integrantes de la familia de este paciente quedan aislados por contacto estrecho, pasando la primera noche en una habitación del hospital Vicente López y Planes. Se decide hisopar solo a dos integrantes de este grupo familiar. El día 7/06/20 envían a parte de la familia a aislarse en domicilio, quedando un paciente menor de edad y su mamá aislados en el hospital. El día 8/06/20 dio positivo en COVID-19 el menor de edad, a su vez este bloque toma contacto con la otra parte de la familia aislada en el domicilio, constatamos la gravísima situación que no hubo en estos días ningún tipo de seguimiento epidemiológico y ningún tipo de asistencia“.

Por último, expone: “También se constata que hay otros 3 integrantes de la familia, que viven en la casa lindera y estuvieron al cuidado del menor de edad (hoy paciente positivo covid-19) toda la semana hasta el día sábado 06/06/2020, ellos llamaron al SAME ese mismo día, y desde allí les dijeron que se aíslen preventivamente, pero nadie de epidemiologia se contactó con ellos, y tampoco tienen asistencia en el domicilio. Nuevamente este bloque está haciendo la investigación epidemiológica que debería haber realizado la dirección correspondiente, de una manera tan simple como la de hablar con los pacientes. Que también el día 10/06/2020 ocurre una tercera situación, donde la madre del menor se entera por la prensa que su hisopado dio positivo, dejando expuestos errores graves en los circuitos de comunicación“.

En declaraciones a la Radio Municipal, Oroño, manifestó: “La decisión del Hospital de Campaña la hemos apoyado, como cada medida sanitaria que el Municipio decida tomar, pero estas cosas no podemos dejarlas pasar. No hay registro de todos los familiares aislados que tuvieron contacto estrecho con un positivo ni contactos telefónicos ni un mapa armado de los vecinos aislados. Es simplemente armar una planilla de Excel y un seguimiento, no es tan difícil. Muy desprolijo y poco serio lo que se viene haciendo. La Dirección de Epidemiología no está a la altura de las circunstancias. Siempre dijimos que su titular debía ser alguien relacionado con la Salud, pero nos dijeron que no hacía falta, que si era idóneo podía manejar el cargo. Estos errores se pagan caro“.

Y añadió que, si bien el pedido de informes se tratará en la próxima sesión del 20 de junio, “esperemos que se tomen decisiones antes“.

En diálogo con La Posta, la concejal detalló otra situación irregular: “Tengo otro caso de una señora que la internaron, la hisoparon. El sábado 13 de junio le dio positivo, a las tres horas la llaman para pedirle disculpas de que había habido un error y de que el test había dado negativo. El lunes siguiente por la mañana la llamaron para decirle que había sido un error y que en realidad era positivo. La señora decide quedarse aislada en la casa, a los dos días la hija empieza con síntomas, le da positivo a la hija y decide internarse junto a ella. Quedó aislado en domicilio el marido, la madre de la señora y otra hija. Este caso lo voy a plantear en la reunión del Comité de Crisis municipal”.

El pedido de informes solicita que el Ejecutivo responda:

1. Si se tiene un protocolo establecido y documentado sobre el seguimiento de los vecinos aislados por contacto estrecho/directo.

2. Si se tiene un registro documentado de vecinos aislados.

3. Si se sabe el número total de aislados a la fecha.

4. Si se tiene un registro de la asistencia social brindada a las familias aisladas.

5. Qué profesionales de la salud conforman la dirección de Epidemiologia.

6. Si hay un sistema de comunicación establecido para informar a los pacientes del resultado de su hisopado.

7. Si hay establecido un sistema de comunicación entre el SAME y la dirección de epidemiologia.

8. Si están en conocimiento de que hay tres personas del barrio Los Naranjos que se aislaron por recomendación del SAME por tener contacto directo con casos positivos, y al día de hoy nadie se comunicó con ellos ni los asistieron.

9. Si la Secretaria de Salud está al tanto de los errores gravísimos que han ocurrido en el área.