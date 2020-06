Repartidores locales volvieron a manifestarse por más intentos de robo

Por unos cuantos minutos, cortaron el tránsito de Bv. Bernardo de Irigoyen y España exigiendo seguridad tras dos días de intentos de robo, hasta que se acercó un funcionario municipal para coordinar una reunión para la semana entrante, pero no con Seguridad, sino con Transporte, para crear una credencial y agremiarse.

Durante la tarde del viernes 12 de junio, repartidores y moto-deliveries de General Rodríguez realizaron una nueva jornada de protesta a causa de los reiterados hechos de inseguridad que vivieron en los últimos días, a pesar de manifestaciones anteriores en la puerta de la Comisaría Primera y promesas sobre un mayor control de los delitos o intentos de delitos que, desafortunadamente, continuaron para los trabajadores de moto.

En esta ocasión, los repartidores obstruyeron el tráfico de vehículos en el cruce céntrico de Bv. Bernardo de Irigoyen y España con sus motocicletas, las cuales fueron colocadas en hilera a lo ancho de Irigoyen. Tras varios minutos de protesta, al lugar se acercó el secretario de Transporte municipal y dirigente de Camioneros – Seccional Luján-General Rodríguez, Pablo Osuna, quien conversó con los trabajadores y acordaron reunirse el próximo martes, 16 de junio, a las 10:30 horas, para solucionar el tema de la inseguridad mientras cumplen sus jornadas laborales. Asimismo, estaría tomando fuerza la idea de sindicalizar el sector de mensajería y delivery, asunto que también fue tratado con Osuna.

Una vez concluida la breve charla con el secretario de Transporte, los moto-deliveries despejaron el área y el tránsito de Irigoyen y España se normalizó. Y tras ello, La Posta dialogó con Juan José, coordinador de la agencia de mensajería y delivery Kairos Motos, quien se refirió a la incertidumbre que hay dentro del ámbito de los repartidores, a la sorpresiva aparición de Osuna y algunos detalles de lo que habló con este.

“Siempre nos están tratando de robar, no hay seguridad, no patrullan, prácticamente estamos solos, expuestos a cualquier tipo de robo, y más en este tiempo de pandemia”, expresó Juan José, cansado de esta situación que se tornó diaria en el rubro. Sobre la presencia de Pablo Osuna, el encargado de Kairos Motos afirmó: “La verdad quedamos sorprendidos porque pensamos que iba a venir otro representante del Municipio, pero vino él -con Manuel Anigstein, presidente del Honorable Concejo Deliberante de Gral. Rodríguez- y nos dijo que nos va a atender el martes”. Y acotó: “No entendemos mucho, porque él se dedica a otras cosas en el Municipio, pero bueno, vamos a hablarlo con él porque si vino es por algo”.

Por otra parte, precisó los últimos episodios de inseguridad que vivieron sus compañeros días atrás: “Tuvimos ayer un intento de robo en la Escuela Nº 9, después tuvimos otro en el cementerio, en el barrio Villa Ángela frente al hospital, y antes de ayer le pegaron un puntazo a un compañero en el hombro; le quisieron sacar la moto, no pudieron y se fue con la moto disparado. Después, ayer a las once hubo otro robo en Trueba y Patiño que está denunciado en la comisaría”. Y, cansado de ello, deslizó: “No se puede trabajar así. Está todo muy difícil, pero tenemos que seguir laburando y convivir con esta inseguridad”.

Asimismo, recordó lo que hablaron con Daniel Ibarra en reuniones pasadas, sobre lo cual dijo: “Yo escuché las palabras de Daniel Ibarra (en notas aseguró que el problema estaba controlado), pero no sé por qué dijo eso si nosotros estamos en medio de la lucha contra la inseguridad. Estamos todos los días expuestos […] Ayer hubo robos, antes de ayer hubo robos, hoy a la noche no sé si va a haber robos… Es como que no está nada controlado”, reclamó.

“Yo, como encargado, tengo miedo por los chicos, de que me caiga uno con un tiro en un brazo o en el cuerpo y que sea una desgracia más grande”, reflexionó. Y continuó: “Nosotros vivimos el día a día. Si no trabajamos, no comemos; si trabajamos, comemos. Somos más de 70 u 80 familias”.

Por último, hizo mención de lo que se charló con Osuna y qué pedidos les hizo éste para reunirse el martes: “Tenemos que formalmente presentar un papel como estamos formando un sindicato y empezar por ese lado […] Estamos esperando la reunión del martes y empezando a juntar todos los datos de cada compañero, cédula verde, registro, seguro, permiso para circular, todo como estamos siempre, porque nos pidió eso”. Y adelantó que el secretario de Transporte “quiere hacer un carnet o una credencial sellada por el Municipio para que cuando circulemos directamente presentemos eso y no nos paren más, ni Policía, ni Tránsito, ni nadie más”.

El descargo de la agencia Kairos Motos en su página de Facebook: