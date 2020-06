Un hecho delictivo reavivó el reclamo vecinal por arreglo de luminarias en una calle de Malvinas

El pasado miércoles 10 de junio por la tarde, autores ignorados rompieron la luneta trasera de un automóvil que se encontraba estacionado en la calle Coronado, entre Alfonsina Storni y Concejal Hernández. Un vecino reclama que hace tres meses pidió el arreglo de una luminaria pero su calle sigue a oscuras.

“Una conocida me trajo su auto para que se lo cuidara. Lo estacioné en la vereda de mi casa y por la tarde escuché ladridos de mis perros. Salí pero no vi a nadie. Cuando se hizo de noche, por la oscuridad que hay en mi cuadra por ese poste de luz que no funciona, me dispuse a meter el auto a mi domicilio y detecté que el vidrio de atrás estaba roto. Quizás tenían intenciones de robar algo pero como salí rápido desistieron”, dijo el vecino.

Y remarcó que “el 3 de marzo fui a la Delegación Municipal Malvinas, que me queda a cinco cuadras, y pedí que arreglaran la luz, pero nunca vinieron. Fui varias veces. Incluso me comprometí a pagar el artefacto si no había, pero nunca hubo respuesta. Hay una esquina donde la luz funciona bien pero la otra lleva apagada todo ese tiempo y esa parte está muy oscura”.