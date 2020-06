Coronavirus en Rodríguez: cuatro nuevos infectados

Se trata de los datos oficiales que publica el Municipio a través de su Comité de Crisis. Además, hay un nuevo paciente recuperado. El informe cambió de formato y arroja menos datos estadísticos.

Los nuevos contagios de hoy son una mujer de 46 años que se encuentra aislada en su domicilio del casco urbano; una pareja del barrio Ampliación Agua de Oro (mujer de 38 y hombre de 40) que también cumple aislamiento domiciliario; y una mujer de 52 años del barrio Pico Rojo, internada en el Hospital Vicente Lopez.

En el día de hoy, el informe diario cambió de formato y, aunque ahora indica con precisión que se hicieron 22 testeos en las últimas 24 horas y se llevan 629 en total, no indica los datos númericos de la distribución por edad de los contagiados ni tampoco de su género.

Esa información fue reemplazada por gráficos. En el de “torta” sólo expone que hay 57% de mujeres y 43% de varones infectados, pero no cuantos casos de uno u otro. Y en el gráfico “de barras”, no indica cuántos rodriguenses con Covid-19 hay por cada rango de edad, y sólo puede saberse cuál tiene más que otro pero no con precisión.

En total, los contagios de Covid-19 son 58 personas domiciliadas en Rodríguez, de los cuales 37 son activos, 19 ya están recuperados y dos fallecieron. Además, se registraron 16 nuevos casos descartados y en total ya son 522.

Sobre los casos “en estudio”, si bien no hay aclaración oficial, la diferencia entre los 629 hisopados totales y los casos positivos/descartados sería el número de pacientes que esperan sus resultados. Según esa lógica, la cantidad sería 49, aunque no pudo confirmarse oficialmente.