“No damos más”, la desesperación de una familia que lleva un mes sin agua en su casa

Vive en un domicilio de la calle Moreno al 900, entre San Martín y Saavedra. Ya reclamaron a la empresa prestataria del servicio, ABSA, y a Defensa al Consumidor, pero aún no tienen respuestas.

En diálogo con La Posta, el tono de voz de Bárbara refleja impotencia y desesperación. Deberá ir a la casa de una amiga “a bañarse” otra vez. Cuando haya que ir a buscar agua para lavar ropa, platos o incluso lavarse las manos o higienizarse, irá al domicilio del dueño de la casa que alquila con su familia para traerse algunos recipientes llenos para administrarla.

Para evitar contraer el Covid-19 recomiendan lavarse las manos con agua y jabón, y el agua es justamente lo que le falta en su hogar desde hace un mes: un contexto de crisis dentro de otro momento de crisis como el que vive el país a causa de la pandemia.

“El 16 de mayo nos quedamos sin agua, llamamos al plomero y recién pudo venir el 23. Nos dijo que era un problema de suministro de red, por lo que llamamos a ABSA al día siguiente, el 24 de mayo y me dieron el reclamo 2953042. Llamamos varias veces y como no teníamos respuesta, nos contactamos con Defensa al Consumidor, donde nos dijeron que tienen una querella iniciada contra ABSA y que agregarían nuestra denuncia. El pasado 5 de junio llamamos y nos dijeron que ya estaba solucionado, como les aclaré que no, me dieron otro reclamo, el 29557647. El 8 de junio llamé y me dijeron que ya habían ido a medir el caudal de agua y estaba bien, el 11 de junio volví a llamar y me dieron otro número de reclamo: 2960777. La última vez que llamé fue el 14 de junio y el operador telefónico me cortó porque dijo que le estaba hablando mal”, relató Bárbara.

“No sabemos que más hacer. Le escribimos al Intendente por las redes sociales y no nos contestó. No tenemos novedades. Mi marido es trabajador esencial, chofer de colectivo de la línea 276. Tengo un hijo de 13 años y un bebé de 21 meses. Estamos desesperados”, cerró la vecina.

Foto: ilustrativa.