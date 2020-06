Trascendieron más casos de Covid-19 en personal médico de los hospitales locales

En el Hospital Vicente López circuló que habría tres profesionales contagiados. En tanto, La Posta pudo confirmar que también hay un nuevo médico infectado en el Hospital Sommer.

Los médicos contagiados en el Vicente López son tres que se desempeñan en la especialidad de traumatología y que no viven en General Rodríguez. Hay otros cuatro médicos que habrían sido aislados y algunos mencionaron que el servicio habría quedado muy diezmado para su normal funcionamiento.

Además, también circuló un caso positivo de una enfermera que vive en Rodríguez y que habría integrado uno de los registros oficiales de los últimos días, aunque no se pudo determinar cuál, debido a que el Municipio no detalla esa información como en los primeros partes diarios. Finalmente, también hubo trascendidos sobre personal de guardia que habría dado positivo en el nosocomio, aunque no se pudieron acceder a más precisiones por el hermetismo de los informes oficiales.

En el Hospital Sommer la semana pasada se supo del contagio de un cirujano que vive en Capital Federal y que fue aislado junto al resto de sus compañeros de área. Como el nosocomio dispuso la segmentación del plantel médico y división en grupos de trabajo para garantizar el funcionamiento del servicio, el otro grupo tomó la posta y por ello se garantizó la continuidad del trabajo prestablecido.