En plena cuarentena, un pastor hizo un asado para 25 personas en Parque La Argentina

También fue acusado de estafador y manipulador de sus fieles, y por violencia de género debido a un acto hostigador hacia una mujer.

Durante la tarde del sábado 13 de junio, un autodenominado “apóstol de Jesucristo” organizó un asado con 25 invitados, organizada por una institución que este hombre denomina “Sexta Iglesia del Señor Jesucristo”. La comida -donde nadie respetaba el distanciamiento y portaba tapaboca- tuvo lugar en un terreno donde, se habría dicho, tiene planeado construir un hogar para niños y mujeres, ubicado en Patricio Ham al 100, barrio Parque La Argentina.

Esta información la dio el periodista Alejandro Ivanoff. En diálogo con Crónica TV, consignó que los invitados serían “miembros de su secta”. Además, informó que este apóstol, cuyo nombre sería Daniel Edmundo Gallo, también viola el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un templo que tiene en la calle Aconcagua al 3500, Francisco Álvarez, partido de Moreno.

“Esta sería una anécdota risueña, de no ser porque estamos en una emergencia sanitaria, con una pandemia en curso creciente. Y este señor está arriesgando su vida y de la gente que lo rodea, además de los niños”. Y agregó que no se sabe si hay casos asintomáticos, por lo que no se sabe si no será un foco de contagios.

Acto seguido, el periodista acusó al “apóstol” de “irresponsable”. Además, lo calificó de “marginal, un forajido que no reconoce ley” porque “pasó de vivir en la calle a tener 45 propiedades”, que habría obtenido a través de la “estafa, engaño y manipulación de sus fieles”, sostuvo.

Y eso no es todo, ya que el periodista mencionó que habría acusaciones de violencia de género contra Gallo. En escena apareció una mujer (Alejandra), quien dijo haber sido víctima suya. “Esta persona nos hostigaba todo el tiempo. Se me hacía imposible no asistir porque me amenazaba de romper a mi familia”. Aquí llamó la atención que la mujer habló de que la “disciplinaban”.

Mirá el móvil de Crónica sobre el caso: