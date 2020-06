Robaron múltiples elementos de un centro de consultorios médicos de Parque Irigoyen

El robo fue descubierto durante la mañana del sábado 20 de junio. En el centro de salud se desempeña un médico de cabecera de PAMI.

El último sábado, se registró un robo bajo la modalidad “escruche” en Consultorios Integrales Médicos (CIM), centro de salud privado ubicado frente a la rotonda del barrio Parque Irigoyen.

Según estiman, el ilícito se habría producido entre las 4:30 y 6:00 del mismo sábado. En el lugar se constataron varios faltantes, entre ellos, un teléfono móvil de baja gama con solicitudes de recetas (mayormente de PAMI), dos computadoras (una all in one y una notebook), de la cual una de ella contenía archivos profesionales y personales de uno de los médicos, una pava eléctrica, un equipo de música, una desmalezadora -que correspondía al parquista- y una bomba de agua, la cual fue completamente arrancada.

“Materialmente veremos la forma de seguir brindando la asistencia que nuestros pacientes necesitan”, deslizaron desde CIM, y solicitan a todo aquel que se atienda en el consultorio del médico cabecera de PAMI “que se comuniquen al teléfono fijo (4844830)”.